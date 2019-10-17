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Ali Haydar Fırat kimdir? İletişim Bilimci Ali Haydar Fırat hayatı

Gündeme dair yaptığı yorumlarıyla dikkat çeken Ali haydar Fırat kimdir? Ali haydar Fırat nereli ve kaç yaşındadır? İşte Ai haydar Fırat'ın hayatına dair merak edilenler...

17 Ekim 2019 Perşembe 22:13
Ali Haydar Fırat kimdir? İletişim Bilimci Ali Haydar Fırat hayatı

Gündeme dair yaptığı yorumlarıyla dikkat çeken Ali haydar Fırat kimdir? Ali haydar Fırat nereli ve kaç yaşındadır? İşte Ai haydar Fırat'ın hayatına dair merak edilenler...

Ali haydar Fırat kimdir?

1979 yılında Muş’ta doğdu. İlkokulu Malatya İnönü İlköğretim Okulu’nda, orta okulu Muş Onpınar Ortaokulu’nda, liseyi Ankara Tuzluçayır Lisesi’nde tamamladı. Bir sene İngilizce hazırlık gördükten sonra 1997–2001 yıllarında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde eğitimini tamamladı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Ana Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans yapan Fırat, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Ana Bilim Dalı’nda doktorasını tamamladı. Fırat, evi bir çocuk babası.

2015 Genel Seçimleri CHP 25. Dönem milletvekili adayı olmuştur.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 22:13
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  • Boş beleş cerideBoş beleş ceride12 dk önce
    Ne bu şimdi?Cumhur ittifakının ekranlardaki yeminli düşmanlarını mı tanıtıyorsunuz.İyice şaşırdınız,ne oluyor size yahu?

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