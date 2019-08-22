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Ali Gürlü kimdir? Ali Gürlü öldü mü?

TRT İstanbul Radyosundan emekli Türk Halk Müziği sanatçısı Ali Gürlü hayatını kaybetti. Ali Gürlü, Çekemedim Akça Kızın Göçünü" isimli eseriyle tanıyordu. Ali Gürlü nereye defnedilecek?

22 Ağustos 2019 Perşembe 12:39
Ali Gürlü kimdir? Ali Gürlü öldü mü?

TRT İstanbul Radyosundan emekli Türk Halk Müziği sanatçısı Ali Gürlü hayatını kaybetti. Ali Gürlü, Çekemedim Akça Kızın Göçünü" isimli eseriyle tanıyordu. 

Ali Gürlü kanser nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır tedavi görüyordu. Gürlü iki hafta önce hastaneye kaldırılmıştı ancak bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Birçok türküyü yorumlayan, "Çekemedim Akça Kızın Göçünü" isimli eserle tanınan Gürlü için yarın TRT İstanbul Radyosunda tören düzenlenecek. Hayatını kaybeden sanatçı Gürlü'nün cenazesi için öğle vakti Şakirin Camisi'nde namaz kılınacak. Bunun ardından Kanlıca Mezarlığı'nda defnedilecek.

Ali Gürlü, Eskişehir Mahmudiye'de 1947'de dünyaya geldi. Bunun yanı sıra 1966'da TRT'nin açtığı stajyer sanatçı sınavını kazanarak TRT İstanbul Radyosunda üç yıl süren bir eğitim aldı. Bunun yanı sıra Gürlü askerlik görevini tamamlayarak 1970'te TRT İstanbul Radyosunda Türk halk müziği sanatçısı olarak göreve başladı.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 12:39
  1. İstanbul
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