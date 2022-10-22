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Kültür - Sanat Ali Erkan Kavaklı Konya Kitap Günleri'nde okuyucularıyla buluşuyor
Kültür - Sanat

Ali Erkan Kavaklı Konya Kitap Günleri'nde okuyucularıyla buluşuyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Konya Kitap Günleri'nde Yeni Akit Gazetesi yazarımız Ali Erkan Kavaklı okuyucularıyla bir araya geliyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-22 16:41:00 -
Ali Erkan Kavaklı Konya Kitap Günleri'nde okuyucularıyla buluşuyor

14-23 Ekim 2022 tarihinde Selçuklu Kongre Merkezinde Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Konya Kitap Günleri fuarında 22 Ekim 2022 tarihinde Yeni Akit Gazetesi yazarımız Ali Erkan Kavaklı okuyucularıyla buluşacak.

Yazarımız Ali Erkan Kavaklı 22 Ekim 2022 saat 13:00 - 18:00 arasında Ensar Yayın Standında okuyucularıyla bir araya gelecek.

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