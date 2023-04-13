Ali Erkan Kavaklı Hoca’dan öğrencisi Sadullah Ergin'e mektup var!

Yazar Ali Erkan Kavaklı yazısında öğrencisine nasihatte bulunurken aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne olduğunu ve neye hizmet ettiğini bir bir sıraladı. Kavaklı'nın yazısı şöyle;



KIYMETLİ ÖĞRENCİM SADULLAH

Her öğretmen öğrencilerini istikbali fethedecek ümit fidanı olarak görür. Seni öyle görmüştüm. Nereye savrulduğunu görünce bu satırları yazmaya mecbur oldum.

CHP şer partisidir, bu millet hiçbir hayrını görmemiştir, sana da hayrı olmaz.

HDP ondan daha şerli bir partidir, Marksist ve Leninist geçinir, ırkçılık yapar. ABD emperyalizminin İslam ümmeti binasının temeline yerleştirdiği en tehlikeli dinamittir. Kürt haklarını savundukları yalanını söylerler, 1318 gündür parti kapısında oturan Kürt annelerin bir gün bile hâl ve hatırlarını sormadılar, kaçırıp terörist yaptıkları askerimizi ve polisimizi katleden çocukları geri vermediler.

CHP 1946’dan beri her seçim öncesi milletin gözünü boyamak için senin gibi inançlı insanlar bulur, aday gösterir, din sömürüsü yapar, seçimden sonra burun silinen kâğıt mendil gibi buruşturur, çöpe atar.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP’nin çöpe attığı mendil o kadar çok ki… En yenilerini söylesem, tanıyorum hocam, dersin. Abdullatif Şener, Mehmet Bekaroğlu, İslam Cihangir, daha sonra şer partisinden ayrılıp kendi partisini kuran hafız, hoca Prof. Yaşar Nuri Öztürk…

CHP’nin seçim manevralarını 1948’lerde Milli Eğitim Bakanlığı yapan Prof. Tahsin Banguoğlu, KENDİMİZE GELECEĞİZ kitabında geniş geniş anlatır. 1946 seçimlerinde milletin tokadını yiyenlerin, imam hatip okulu açacağız diyerek yola çıktıklarını, parti içindeki mason ve dinsiz kanadın tepkisiyle karşılaştıklarını, sonunda imam hatip açma projesini, 10 aylık kurs açarak cenazeleri kaldıracak imam yetiştirmeye çevirdiklerini yana yakıla anlatır. Tavsiye ederim.



YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN...