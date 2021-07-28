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Ali Erbaş'tan Manavgat yangını paylaşımı
Gündem Ali Erbaş'tan Manavgat yangını paylaşımı
Gündem

Ali Erbaş'tan Manavgat yangını paylaşımı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan ve saatler sonra kontrol altına alınan yangınla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 21:18:00 -

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangınla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Prof. Dr. Ali Erbaş yangından etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ali Erbaş yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Antalya #Manavgat'ta çıkan orman yangınından etkilenen kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdüren ekiplere kolaylıklar diliyorum. Cenab-ı Hak milletimizi ve tüm insanlığı her türlü afet ve musibetlerden korusun.

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