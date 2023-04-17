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Aktüel Ali Erbaş'tan Kadir Gecesi mesajı
Aktüel

Ali Erbaş'tan Kadir Gecesi mesajı

Yeniakit Publisher
2023-04-17 10:56:00 -
Ali Erbaş'tan Kadir Gecesi mesajı

Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bu gece ülkemizin huzur ve selameti, milletimizin birlik ve beraberliği, insanlığın hidayet ve selameti için dua edelim. Her türlü afet ve musibetten bizleri koruması için O'nun sonsuz kudretine sığınarak dua ve niyazda bulunalım" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kadir Gecesi vesilesiyle ülkenin huzur ve selameti, milletin birlik ve beraberliği, insanlığın hidayet ve selameti için dua edilmesi gerektiğini belirtti.

Erbaş, Kadir Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajında, ramazan ayının sonuna yaklaşırken Allah'ın rahmetinin yeryüzüne tecelli ettiği Kadir Gecesi'ne kavuşmanın sevinç ve huzurunu yaşadıklarını belirtti.

Kur'an-ı Kerim inmeye başladığı için bu gecenin müstesna değere sahip olduğunu aktaran Erbaş, "Kur'an-ı Kerim, indiği geceyi bir ömre bedel kılmıştır. Bu hakikat, Kur'an-ı Kerim'in indiği, yaşandığı ve yaşatıldığı yere Allah'ın rahmetinin tecelli edeceğinin ve orayı esenlik yurduna dönüştüreceğinin müjdesidir." ifadesini kullandı.

Erbaş, bu gecenin aynı zamanda dua, istiğfar ve arınma gecesi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Yüce kitabımız Kur'an'la irtibatımızı pekiştirmek için bu mübarek geceyi fırsat bilelim. Kendimizi muhasebe ederek samimi bir yönelişle halimizi Allah'a arz edip hata ve günahlarımızın affı için çokça istiğfar edelim. Yaratan ve yaratılanlarla ilişkilerimizi gözden geçirerek bu geceyi ibadetlerimiz ve iyiliklerimizle yeniden dirilişe vesile kılalım.
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Bu gece ülkemizin huzur ve selameti, milletimizin birlik ve beraberliği, insanlığın hidayet ve selameti için dua edelim. Her türlü afet ve musibetten bizleri koruması için O'nun sonsuz kudretine sığınarak dua ve niyazda bulunalım. Bu vesileyle selam yurdu Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da, rahmet günlerinde bile zulüm ve baskı altında tutulan Filistinli kardeşlerimize, dünyanın farklı bölgelerinde acı ve ızdırap çeken, baskı ve zulüm gören bütün Müslümanlara da dualarımızda yer açalım."

Milletin ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik eden Erbaş, bu gecede yapılan dua, niyaz ve yakarışların İslam aleminin birlik ve beraberliğine, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını diledi.

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