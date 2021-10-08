  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ali Erbaş'tan İsrail'e karşı uluslararası çağrı
Gündem

Ali Erbaş'tan İsrail'e karşı uluslararası çağrı

İsrail'in, Yahudilerin Mescid-i Aksa'da ibadet etmesine izin vermesine tepki gösteren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Uluslararası toplumu ve İslam dünyasını yanlış ve tehlikeli olan bu karara karşı çıkmaya davet ediyorum." diyerek çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 00:00:00 -
Ali Erbaş'tan İsrail'e karşı uluslararası çağrı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail’de bir mahkeme tarafından alınan Yahudilerin Mescid-i Aksa’da “sessizce” ibadet etme hakkı kararını kınadı.

"Kudüs Müslümanlarındır ve kıyamete kadar böyle kalacaktır"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İsrail’de bir mahkeme tarafından alınan Yahudilerin Mescid-i Aksa’da 'sessizce' ibadet etme hakkı olduğunu iddia eden kararı şiddetle kınıyorum. Mescid-i Aksa’nın Müslümanlar için kutsiyetini ve yasal statüsünü tehdit eden bu karar, işgal devleti İsrail’i cesaretlendirecek, Filistinli Müslümanlara yönelik sürdürdüğü işgal ve zulümlerine artırarak devam etmesine sebep olacaktır. Uluslararası toplumu ve İslam dünyasını yanlış ve tehlikeli olan bu karara karşı çıkmaya davet ediyorum. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa ve Harim-i İsmetimiz Kudüs Müslümanlarındır ve kıyamete kadar böyle kalacaktır” ifadeleri yer aldı.

Son dakika! Türkiye'den İsrail'e kınama
Son dakika! Türkiye'den İsrail'e kınama

Gündem

Son dakika! Türkiye'den İsrail'e kınama

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay