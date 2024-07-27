Ali Erbaş‘tan Hazreti İsa ile ilgili İslam’ın bakışı hakkında açıklamalar

İşte Yazarlar Hocalar grubunda Ali Erbaş'ın o açıklaması;

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Yazımda Kardeşlik Var etkinliğimiz bağlamında 11 ilden Ankara’da manevi eğitim amaçlı 10 gün kadar misafir ettiğimiz 500 gencimizin veda programında verdiğimiz bir konferans esnasında tevhidden, ahlaktan, ibadetlerin öneminden bahsederken “namazlarınızı ihmal etmeyin, namazsız Müslümanlık olmaz, hepimiz öleceğiz, Bâkî olan Allah’tır, onun dışında herkes fanidir” ifadelerini kullanmıştık. Bu esnada bir gencin “Hz. İsa da ölümlü mü, öldü mü? gibi bir sorusuna Kur’an’dan bazı ayetlerin farklı yorumlarına dayanarak verdiğimiz cevap yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermiştir. Niyetimiz gençlerin tevhid akidesinin güçlenmesi, hıristiyanların teslis akidesinin etkisinde kalıp onun ölümsüz sanılmaması, Bâkî olanın sadece Allah olduğu hakikatini daha iyi anlamaları için Hz. İsa’nın da ölümlü olduğunu belirtmek idi. Bu konudaki itikadımız şudur: Kur’an’a göre

‎وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْۜ

“Halbuki onu ne öldürdüler ne de çarmıha gerdiler. (Başkası ona benzer kılındığı için) Şüpheye düşürüldüler” (Nisa 157).

بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِؕ

“Bilakis Allah onu katına kaldırmıştır” (Nisa, 158).

Kur’an’dan sonra en önemli kaynaklarımız olan Buharî ve Müslim’de İsa Aleyhisselam’ın ref’i, nüzûlü, nüzulden sonra haçı kıracağı, deccali öldüreceği vb hususları detaylarıyla mevcuttur. Ehli Sünnet alimlerinin görüşleri de Kur’an’a ve Sünnet’e (Buharî, Müslim) dayanmaktadır. Bizim de Hz. İsa konusuna bakışımız ehli Sünnet alimlerimiz çizgisindedir, Allah cümlesinden razı olsun.





ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ali Erbaş'ın açıklamasından sonra Yazarlar Hocalar grubundaki bir çok ilahiyatçıdan Ali Erbaş’a da destek geldi.