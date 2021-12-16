Ali Erbaş’tan dereceye giren öğrencilere ödül

YENİ AKİT ANKARA

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce kendi ülkelerinde yaşadıkları olumsuzluklar nedeniyle göç ederek ülkemize gelen misafirlerin hakkında toplumsal farkındalığın arttırılması amacıyla 15 ile 25 yaş arasındaki gençler arasında düzenlediği yarışmanın ödül töreni Diyanet İşleri Başkanlığında yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda düzenlenen törende dereceye giren resimleri eşi Seher Erbaş ile inceleyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, burada yaptığı açıklamada, “Son yıllarda yaşadığımız en acı olaylardan birisi, Suriye'de kardeşlerimizin yaşamış olduğu iç savaş. Suriye hükümetinin kendi vatandaşları üzerine yağdırmış olduğu bombalardan kaçmak durumunda kalan kardeşlerimize Türkiye olarak bizler sahip çıktık. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak gençlerimiz arasında bir yarışma açtık. Türkiye genelinde yarışmaya katılan gençlerimiz, öğrencilerimiz oldu. Bunlardan ilk üçe girenleri jüri seçti ve mansiyon ödülleri var. Dokuz da mansiyon ödülü var. Başkanlığımıza birinci, ikinci ve üçüncü olan gençlerimizi davet ettik. Bugün inşallah onlara ödüllerini takdim edeceğiz.” diye konuştu.

"Gönlümüz istiyor ki artık dünyada göç yaşanmasın"

Dünyanın hiçbir yerinde göç yaşanmamasını temenni eden Başkan Erbaş, şöyle devam etti:

“Gönlümüz istiyor ki artık dünyada göç yaşanmasın, herkes kendi yurdunda yuvasında rahat bir şekilde yaşasın. Bu zulümler son bulsun. Sadece Suriye'de değil, dünyanın pek çok yerinde bu acı olaylar yaşanıyor. Myanmar’da, Irak’ta, Afganistan'da yaşanıyor. Geçmişte Balkanlarda yaşandı. Kafkaslarda yaşandı. Dünyanın her yerinde maalesef insanlar kendi doğduğu topraklarda ölünceye kadar yaşama imkanı bulamıyor. Biz Türkiye olarak, bütün bir millet olarak bu acı olayların ortadan kalkması, son bulması için kavli ve fiili dualarımızı yapıyoruz. Dilimizle dua ediyoruz, elimizle de mağdur, mazlum insanların yanında oluyoruz. Onların inancına, ırkına, rengine bakmadan sırf insan olmaları münasebetiyle onlara yaklaşıyoruz. Bu da bizim hem İslami hem de insani vazifemizdir. Duamız, bu acıların son bulması.”

Başkan Erbaş, yarışmaya katılan gençleri tebrik ederek, “İnşallah kardeşlerimiz bu kabiliyetlerini daha da geliştirirler. Ruhlarındaki o güzelliği resimlerine daha da güzel yansıtırlar ve acıların son bulmasına katkı sağlarlar. Kendilerini tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.