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Gündem

Ali Erbaş'tan 'Ayasofya' telefonu! Kılıçdaroğlu reddetti, Akşener ise...

Gazeteci Yazar Abdulkadir Selvi, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk cuma namazı için CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti reddettiğini yazdı.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 00:13:00 - 2020-07-22 00:16:08
Ali Erbaş'tan 'Ayasofya' telefonu! Kılıçdaroğlu reddetti, Akşener ise...

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Ayasofya'da kılınacak ilk cuma namazı için Kılıçdaroğlu ile Akşener'i davet ettiğini, Akşener'in daveti kabul ettiğini ancak Kılıçdaroğlu'nun reddettiğini yazdı.

Ayasofya Camii bu cuma kılınacak namazla yeniden ibadete açılacak. İlk namazla ilgili detaylar belli olurken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın davetini geri çevirdiği, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ise daveti kabul ettiği ifade edildi.

"Gelmeyeceğim"

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi konuyla ilgili şunları yazdı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazla ilgili davetleri Diyanet'in yapacağını söylemişti. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş, cuma namazına davet edilecek isimleri bizzat aramaya başladı. Erbaş dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak Ayasofya'da kılınacak olan ilk cuma namazı için davet etti. Kılıçdaroğlu'nun, Ayasofya davetini geri çevirdiği ve "Gelmeyeceğim" diye yanıt verdiği söyleniyor.

Kılıçdaroğlu katılmıyor ama Akşener katılıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de arayarak Ayasofya'da kılınacak ilk cuma namazına davet etmiş. Akşener, Diyanet İşleri Başkanı'nın davetinden memnun kaldığını ifade edip cuma günü Ayasofya'da olacağını bildirmiş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya'da kılınacak cuma namazında kadınlara özel bir bölüm ayrılması için talimat verdiği söyleniyor. Erdoğan'ın kadınların rahatça ibadetlerini yerine getirebilmeleri için Ayasofya Camisi'nin içinde kadınlara yer ayrılmasını istediği ifade ediliyor.

Ayasofya'daki ilk cuma namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile kızları Esra Albayrak ile Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın da katılması bekleniyor.

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