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Gündem

Ali Erbaş'tan 'Ayasofya' duyurusu! Ekim ayını işaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde "Ayasofya Cami-i Şerifi Sempozyumu" düzenleyeceklerini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 14:53:00 -
Ali Erbaş'tan 'Ayasofya' duyurusu! Ekim ayını işaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde "Ayasofya Cami-i Şerifi Sempozyumu" düzenleyeceklerini bildirdi.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılması vesilesiyle ekim ayında gerçekleştireceğimiz Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde 'Ayasofya Cami-i Şerifi Sempozyumu' düzenleyeceğiz." ifadesini kullandı.

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