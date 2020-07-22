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Ali Erbaş'ın Ayasofya davetiyesi ortaya çıktı... O detay dikkat çekti

86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'nde 24 Temmuz'da cuma namazı kılınacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın gönderdiği davetiyelerde Tevbe Suresi 18. ayete yer verilmesi dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 15:39:00 -
Ali Erbaş'ın Ayasofya davetiyesi ortaya çıktı... O detay dikkat çekti

Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi sonrası tüm gözler 24 Temmuz'da kılınacak Cuma namazına çevrildi. Hummalı bir çalışmanın yürütüldüğü Ayasofya'da namaz kılacak 500 kişiye gönderilen davetiyeler de ortaya çıktı.

Davetiyede dikkat çeken detay

Davetiyelerde Tevbe Suresi 18. ayete yer verilmesi dikkat çekti.

İşte o ayetin meali:

"Allah'ın mescidlerini ancak Allah'a ve âhiret gününe inanan, namazını kılan, zekâtını veren ve yalnız Allah'tan korkup çekinen kimseler imar edebilirler. İşte bunların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur."

İşte namaz kılacaklara gönderilen o davetiye;

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