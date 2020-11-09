Ali Erbaş'ı hedef alan laikçi medya ve Ateizm Derneği'nden provokasyon! Suçu Müslümanlara atacak yeni bir provokasyon mu hazırlanıyor?

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Ahirete iman etmenin çok önemli olduğunu belirten ve Müslümanları bu konuda çocuklarımızı bu yönde eğitilmesi için uyaran Ali Erbaş, "Çocuklarımıza daha küçük yaşlardayken ahiret inancıyla ilgili öğrenmeleri gerekenleri öğretmeliyiz. Ahirete inancı olmayan insandan her türlü kötülük beklenir. Onu engelleyecek ne var ki başka. Bu dünyada yaptığı bir şeyin hesabını ahirette vereceğine inanmayan birisi dünyada hangi kötülüğü yapmaz ki." diye konuşmuştu.

Bu sözler üzerine, her türlü sapkınlığı hoş gören ancak Müslümanların inancını her fırsatta hedef alan laikçi İslam düşmanı medya, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı bu ifadeleri üzerinden yine hedef göstermişti.

Peygamberimiz'e ve İslam'a her gün hakaret edenler yine devrede

Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) ve İslam'a, sürekli saygıdan bahsetme ikiyüzlülüğüyle beraber hakaretlerde bulunan Ateistler, laikçi medyadan aldıkları talimat üzerine Diyanet ve Ali Erbaş için hadsizce harekete geçti.

Ahiret inancı, ateistlerin can güvenliğini tehlikeye sokmuş

Komik bir açıklama yapan Ateizm Derneği, ateistlerin can güvenliğinin tehlikeye girdiğini iddia ederek Diyanet'e ve Ali Erbaş'a çemkirdi.

Ahiret'e inanmak ateistlere hakaretmiş

Ahiret'e iman hakkında konuşan Ali Erbaş'ın bu ifadelerini hedef alan dernek, Erbaş'ın sözlerinin hakaret olduğunu iddia etti.

Yapılacak herhangi bir saldırıyı Erbaş'a yükledi

Erbaş'ın sözlerinin toplumsal ayrıştırmaya neden olduğunu iddia eden Ateizm Derneği, ateistlere yapılacak saldırılarda Başkan Erbaş'ı sorumlu tuttu.

Suç duyurusunda bulundular

Laikçi İslam düşmanı medyanın gazladığı Ateizm Derneği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sözde "inançsız vatandaşlara alenen hakaret etmek, bu kişiler aleyhinde halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek veya aşağılamak suçları" iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Yeni bir provokasyona mı hazırlanıyorlar?

Derneğin bu açıklaması, "Daha önce birçok kez İslam üzerinden gerçekleşen ve suçun Müslümanlara atıldığı provokatif olaylara benzer bir saldırı zemini mi hazırlanıyor" sorusunu akıllara getirdi.