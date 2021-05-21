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Gündem Ali Erbaş: Zulme karşı birleşelim
Gündem

Ali Erbaş: Zulme karşı birleşelim

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş, STK’lar ile Filistin’e destek sağlayan tüm kurum ve kuruluşların arasında iş birliği ve koordinasyon grubunun oluşturulması gerektiğini belirterek, “Böylece zulme karşı mücadele tahkim edilmiş olacak ve insanlığı zalimlere karşı harekete geçirme faaliyetleri daha da ivme kazanacaktır” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 12:36:00 -
Ali Erbaş: Zulme karşı birleşelim

Sivil Toplum Kuruluşları Filistin İstişare Toplantısı’nda konuşan Erbaş, Kudüs’te yaşananların, dünyanın efendisi olduğunu zanneden zalim bir terör devletinin, bugün insanlık için nasıl bir musibete dönüştüğünü gösterdiğini belirterek, işgalcilerin Filistin’de uyguladıkları vahşetin, sadece azgınca ve zalimce bir siyasetin neticesi olmadığını, zulüm ve işgalin ardında kirli ve sapkın bir din istismarının da bulunduğunu kaydetti. Erbaş, “Kudüs, başkalarının insafına terk edilemeyecek kadar değerli bir şehir. Türkiye, Filistin halkının yanında olmaya devam edecek” diye konuştu.

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