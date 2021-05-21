Ali Erbaş: Zulme karşı birleşelim

Sivil Toplum Kuruluşları Filistin İstişare Toplantısı’nda konuşan Erbaş, Kudüs’te yaşananların, dünyanın efendisi olduğunu zanneden zalim bir terör devletinin, bugün insanlık için nasıl bir musibete dönüştüğünü gösterdiğini belirterek, işgalcilerin Filistin’de uyguladıkları vahşetin, sadece azgınca ve zalimce bir siyasetin neticesi olmadığını, zulüm ve işgalin ardında kirli ve sapkın bir din istismarının da bulunduğunu kaydetti. Erbaş, “Kudüs, başkalarının insafına terk edilemeyecek kadar değerli bir şehir. Türkiye, Filistin halkının yanında olmaya devam edecek” diye konuştu.