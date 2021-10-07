Ali Erbaş Z kuşağını camiye çağırdı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, aile büyüklerine Z kuşağı olarak tanımlanan çocuklar ve gençlerle camilere gelinmesini tavsiye etti.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Erbaş, Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle gerçekleştirdiği sabah namazı buluşmaları kapsamında Etimesgut İlçe Müftülüğüne bağlı Tevhid Camisi cemaatiyle bir araya geldi.

Burada sabah namazını kıldıran Erbaş, daha sonra cami cemaatine hitap etti.

Edirne Selimiye Camisi'nde 1 Ekim'de yapılan programla başlatılan Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın son gününde olunduğunu belirten Erbaş, hafta kapsamında gerçekleştirilen sabah namazı buluşmalarıyla farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını aktardı.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Türkiye genelindeki 90 bin camide yapılan faaliyetlerin devam edeceğini bildiren Erbaş, inşa edilen tüm camilerin büyük emeklerle yapıldığını vurguladı.

Hazreti Muhammed'in Medine'ye hicret ettiğinde ilk olarak Mescid-i Nebevi'yi inşa ettirdiğini hatırlatan Erbaş, camilerin toplumun bütün kesimlerini kucaklayan mekanlar olduğunu kaydetti.

Camilerde, Kur'an-ı Kerim, tefsir, hadis ve ilmihal derslerinin devam ettiğini anlatan Erbaş, bu eğitimlerden de faydalanılması gerektiğini dile getirdi.

"Boş şeylerden uzak durmak, müminlerin vasıflarındandır" diyen Erbaş, cemaatten camilere gelmelerini ve buradaki derslere katılmalarını istedi.

Ali Erbaş, "Camilerimizin geçtiğimiz 1,5 yıl içerisindeki salgın hastalıktan dolayı içine düşmüş olduğu garipliği ortadan kaldırma niyetiyle çocuklarımızla, gençlerimizle birlikte camilerimize gelelim." ifadelerini kullandı.