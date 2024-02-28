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Medya Ali Erbaş üzerinden İslam’a saldıran oyuncu bozuntusu bakın neler yapmış! Gayrimeşru kız arkadaşı Fırat Tanış’ı böyle anlattı
Medya

Ali Erbaş üzerinden İslam’a saldıran oyuncu bozuntusu bakın neler yapmış! Gayrimeşru kız arkadaşı Fırat Tanış’ı böyle anlattı

Yeniakit Publisher
2024-02-28 15:43:00 - 2024-02-28 15:51:32
Ali Erbaş üzerinden İslam’a saldıran oyuncu bozuntusu bakın neler yapmış! Gayrimeşru kız arkadaşı Fırat Tanış’ı böyle anlattı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın sapkın eşcinseller ve zina hakkında yaptığı açıklamanın ardından çılgına dönen oyuncu Fırat Tanış’ın gayrimeşru ilişki yaşadığı kız arkadaşından itiraflar geldi. Oyuncu Fırat Tanış, 8 yıllık eşi ve kızının annesi Kübra Tanış'tan 2022 yılında boşandı. Tanış, ayrılığın ardından piyanist İklim Tamkan ile aşk yaşamaya başladı. Çift geçtiğimiz eylül ayında yollarını ayırdı ancak İklim Tamkan'ın iddiasına göre ünlü oyuncu sevgilisinin peşini bırakmadı ve ona ağır psikolojik şiddet uyguladı. Yaşadıklarını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaşan Tamkan "Bu zincirin sessiz bir halkası olmayı reddediyorum" diyerek Tanış’ı rezil etti.

Piyanist İklim Tamkan, sosyal medya platformu X üzerinden bir süre önce ayrıldığı oyuncu Fırat Tanış hakkında bir açıklama yaptı.

Tamkan, Tanış ile beraberliğini sonlandırdıktan sonra oyuncunun kendisini, ailesini ve yakınlarını “ağır psikolojik şiddet, tehdit ve ısrarlı takip sarmalına soktuğunu” belirtti.

Tanış hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını ifade eden Tamkan’ın yayımladığı açıklamanın tamamı şöyle:

"Eylül ayı sonunda beraberliğimi sonlandırdığım Nuri Fırat TANIŞ'ın ayrılık sonrasında beni, ailemi ve yakınlarımı içine çektiği süregelen ağır psikolojik şiddet, tehdit, ısrarlı takip sarmalına karşı uzaklaştırma kararı almış bulunuyorum. 

Yaşadığım bu tecrübe benim için "yanlış bir seçimdi" deyip geçemeyeceğim kadar yıpratıcı ve ürkütücü, sürreal bir hikayeye dönüşmüştür. 
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Maruz kaldığım şiddet sarmalı bana, aileme ve yakın çevreme şu ana dek hiç karşılaşmadığımız, tanık olmadığımız tarifi ve tahmini mümkün olmayan hisler yaşatmış ve bizde derin yaralar açmıştır. "

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"Daima her türlü canlıya sevgi ve saygıyla yaklaşmayı ilke edinmiş biri olarak böylesi bir durumda toplumsal, ahlaki ve vicdani sorumluluk taşıdığımın farkındayım. 

inandığım değerler, öz saygım ve öngörülerim bu kişinin bir şiddet faili olduğu bilgisini hemcinslerimle ve kamuoyu ile paylaşma zorunluluğunu doğurdu. 

Bu şiddet zincirini kırmayı bir sorumluluk olarak görüyorum ve bu zincirin sessiz bir halkası olmayı reddediyorum. 

Uzaklaştırma kararının, gördüğüm şiddet sonrasında bozulan ruh ve beden sağlığıma tekrar kavuşma sürecinde önemli bir rol oynayacağına inanıyorum. 

Şahsın beni maruz bırakmış olduğu eylemler kişilik haklarıma açıkça bir saldırıdır ve Türk Ceza Kanunu kapsamında birden fazla suçun konusunu oluşturabilecek niteliktedir. "

Yaşadığım bu korkunç sürecin bende yaratmış olduğu tahribatı tümüyle onarabilecek hiçbir merci olduğunu düşünmüyorum. 

Özetle, bu eylem epeydir gölgede kalmış bir gerçeğin günyüzüne çıkarılmasından ibarettir. 

Maruz kaldığım psikolojik şiddet, tehdit ve ısrarlı takip sarmalı fail tarafından sonlandırılmadığı takdirde eken biçecektir, eden bulacaktır. 

Çünkü hiç korkmuyorum. Kamuoyuna saygıyla, Iklim Tamkan "

 

‘Oyuncu bozuntusu’ Fırat Tanış’tan rezil açıklama!
‘Oyuncu bozuntusu’ Fırat Tanış’tan rezil açıklama!

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