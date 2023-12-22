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Yerel Ali Erbaş, Sarıkamış şehitlerini andı
Yerel

Ali Erbaş, Sarıkamış şehitlerini andı

Yeniakit Publisher
2023-12-22 15:46:00 -
Ali Erbaş, Sarıkamış şehitlerini andı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sarıkamış şehit ve gazilerini andı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sarıkamış Harekatı'nın 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Sarıkamış şehitlerini ve gazilerini rahmetle andığını belirten Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Sarıkamış Harekatı'nın 109. yıl dönümünde, vatanımız, mukaddesatımız, istiklal ve istikbalimiz uğruna Allahuekber Dağları'nda şehadete yürüyen aziz şehitlerimizi, gazilerimizi ve Sarıkamış gazisi olan iki dedemi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Mekanları cennet, makamları ali olsun. Yüce Rabbimiz, her karışı şühedanın kanlarıyla boyanmış bu aziz vatanı payidar eylesin."

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