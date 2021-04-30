Ali Erbaş resmen duyurdu! Diyanet’te ‘dijital’ dönem

Yeni Akit Ankara

Diyanet İşleri Başkanlığı, içerisinde Kur’an-ı Kerim hatim ve meal setleri, yüzlerce kitap ve makale ile sesli ve görüntülü içeriklerin bulunduğu ‘diyanetyayinlari.gov.tr’ internet sitesini vatandaşların istifadesine sundu.

300 kitab, 138 makale ve 1000’i aşkın video

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sitenin yayına başladığını sosyal medya hesaplarından, “Salgın sebebiyle evlerimize kapandığımız bu mübarek Ramazan günlerini daha değerli kılmak adına sesli, yazılı ve görüntülü olarak yüzlerce içeriğe ulaşabileceğiniz diyanetyayinlari.gov.tr web sitemizi istifadelerinize sunuyoruz.” ifadeleriyle duyurdu. Dini Yayınlar Genel Müdürlüğünce hazırlanan siteden, Kur’an-ı Kerim hatim ve meal setlerine, 64 tanesi seslendirilmiş farklı içerik ve formatlarda 300’ü aşkın erişilebilir e-kitaba, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından seçilmiş 138 makaleye ve farklı temalarda Diyanet TV’den seçilmiş 1000’den fazla kısa video içeriğine ulaşılabilecek.