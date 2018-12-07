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Ali Erbaş, Nusaybin'de inşa edilen caminin açılışını yaptı

Mardin’de bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Nusaybin’de inşa edilen Hacı Abdulkadir Zeynebe Camisinin açılışını gerçekleştirdi.

07 Aralık 2018 Cuma 18:33
Ali Erbaş, Nusaybin'de inşa edilen caminin açılışını yaptı

Mardin'deki temaslarını sürdüren Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Nusaybin'de yapımı tamamlanan Hacı Abdulkadir Zeynebe Camisinin açılışını yaptı.

İl Müftüsü İsmail Çiçek ile birlikte Nusaybin'e gelen Ali Erbaş, Akçatarla Mahallesi'nde, Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Balıkçılar, İlçe Jandarma Komutanı J. Bnb Fatih Yıldırmaz, Emniyet Müdürü Murat Sönmez, İlçe Müftüsü Usame Anlağan, Ak Parti İlçe Başkan Yardımcısı Adil Çelik, Kamu kurum ve Kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar tarafından karşılandı.

Cami açılışı öncesi vatandaşlara hitap eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Hayırsever Hacı Abdulkadir Yıldırım'ın yaptırmış olduğu, Allah'ın evlerinden biri olan bu güzel caminin açılışını yapıyoruz" dedi.

Hayır sahibi bütün kulların yaptırdığı hayır işlerinin kabul olması temennisinde bulunan Prof. Dr. Erbaş şöyle konuştu:

"Rabbimiz, 'Camileri ancak Allah'a, mağfiret gününe inananlar, namazlarını kılanlar, zekatlarını verenler yaptırırlar' buyuruyor. İşte Kıymetli Abdulkadir Yıldırım bey bu müjdeye nail olmuş, camiyi yaptırmış, İnşallah nice insanlar bu camide namaz kılarlar, rüku ederler, secde ederler. Çocuklarımız, gençlerimiz camiden dini Mübin'i İslam'ı öğrenirler. Yaz Kur'an Kurslarında, hafta sonu kurslarda cıvıl cıvıl bu cami dolar taşar inşallah. Peygamber efendimiz Medine-i Münevvere'ye Hicret ettiğinde ilk yaptığı iş orada Mescidi Nebeviyi inşa etmek olmuş sonra da Mescidi Nebevinin içinde suffeyi yani mektebi yapmıştır. Biz istiyoruz ki camilerimiz hem ibadetimizi yaptığımı yerler hem de dinimizi öğrendiğimiz mektep, medrese gibi konularda camilerimiz bizlere hizmet etsin. Bu camimizin temelinden tamamlanmasına kadar yapılmasını sağlayan Abdulkadir Beyden ve bütün geçmişlerinden Allah razı olsun. Rabbim bu camimizden ezanları eksik eylemesin, ezanlarıyla şehadetlerin dinin temeli olduğunu öğrendiğimiz şehadeti kıyamete kadar daim eylesin" diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 18:33
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