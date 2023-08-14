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Gündem Ali Erbaş Müslümanları uyardı
Gündem

Ali Erbaş Müslümanları uyardı

Yeniakit Publisher
2023-08-14 15:39:00 -
Ali Erbaş Müslümanları uyardı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Müslümanların, saflarını ve söylemlerini birleştirmeleri, İslam birliğini korumaları ve Müslümanların birliğine zarar verebilecek söz ve davranışlardan sakınmaları gerekir” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Suudi Arabistan İslami İşler, Davet ve İrşat Bakanlığı tarafından düzenlenen “İletişim ve Bütünleşme” konferansına katılmak üzere geldiği Mekke’de konferansa ilişkin açıklamalarda bulundu.

İslam dininin güven ve barış dini olduğuna dikkati çeken Başkan Erbaş, “Yüce Allah şöyle buyuruyor; ‘Ey iman edenler! Hep birden barışa (İslam’a) girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin.’ Hz. Peygamber de (s.a.s.) şöyle buyurmuştur; ‘Cemaat, birlik rahmettir, tefrika, ayrılık ise azaptır.’ Bunun için bütün Müslümanların, saflarını ve söylemlerini birleştirmeleri, İslam birliğini korumaları ve Müslümanların birliğine zarar verebilecek söz ve davranışlardan sakınmaları gerekir” diye konuştu.

Konferansın, Müslümanların birliğine, söz ve saflarının birliğine katkı sağlayacağına inandığını belirten Başkan Erbaş, konferansa katılmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

“İslam, şefkat, merhamet, adalet ve müsamaha dinidir”

Hidayet ve huzurun, Kur’an-ı Kerim ve sünnete sımsıkı sarılmakla mümkün olabileceğini ifade eden Başkan Erbaş, şunları söyledi:

“Nitekim Allah Resulü (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: ‘Ben size iki şey bıraktım ki onlara sımsıkı sarıldığınız sürece sapıtmazsınız. Allah’ın Kitabı ve Peygamberinin (s.a.s.) sünnetidir.’ İslam, şefkat, merhamet, adalet ve müsamaha dinidir. Ama ne yazık ki bazı Müslümanlar arasında gözyaşı ve kan görmekteyiz. Bilindiği üzere bu üzücü durum, sahih İslami kaynaklara dayanmayıp nasların yanlış anlaşılmasından veya tahrif edilmesinden kaynaklanmaktadır. Allah’tan hidayet, muvaffakiyet, doğru anlayış ve dosdoğru yolda sebat diliyoruz.”
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