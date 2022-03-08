  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ali Erbaş, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani'yle görüştü
Gündem

Ali Erbaş, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani'yle görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kosova’da Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani görüştü.

Yeniakit Publisher
2022-03-08 18:29:00 -
Ali Erbaş, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani'yle görüştü

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Erbaş, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kosova’da Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani tarafından kabul edildi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki din eğitimi ve din hizmetleri iş birliği ile Kosova Priştine Merkez Camisi ve Külliyesi inşaatındaki çalışmalar ele alındı.

Kabulde Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova İslam İşbirliği Başkanı Naim Tırnava, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak ile Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Bilgin de hazır bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay