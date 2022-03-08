Ali Erbaş, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani'yle görüştü
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kosova’da Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani görüştü.
Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti.
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Erbaş, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kosova’da Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani tarafından kabul edildi.
Görüşmede, iki ülke arasındaki din eğitimi ve din hizmetleri iş birliği ile Kosova Priştine Merkez Camisi ve Külliyesi inşaatındaki çalışmalar ele alındı.
Kabulde Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova İslam İşbirliği Başkanı Naim Tırnava, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak ile Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Bilgin de hazır bulundu.