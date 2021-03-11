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Gündem Ali Erbaş hastaneye mi kaldırıldı? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sağlık durumu nasıl?
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Ali Erbaş hastaneye mi kaldırıldı? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sağlık durumu nasıl?

Ali Erbaş'ın sağlık durumu nasıl? Koronavirüse yakalandığını açıklayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sağlık durumu merak ediliyor. Ali Erbaş nasıl oldu? Ali Erbaş hastanede mi?

Yeniakit Publisher
2021-03-11 09:30:00 -
Ali Erbaş hastaneye mi kaldırıldı? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sağlık durumu nasıl?

Geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve evde tedavi olduğunu açıklamıştı. Peki, Ali Erbaş hastaneye mi kaldırıldı?

Ali Erbaş hastaneye mi kaldırıldı? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sağlık durumu nasıl?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tedbir amaçlı olarak hastanede sürdürülüyor.

Edinilen bilgiye göre, Erbaş'ın 6 Mart'ta Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi süreci hafif semptomlarla devam ediyor.

Tedbir amaçlı olarak tedavisi birkaç gündür hastanede sürdürülen Ali Erbaş'ın durumunun oldukça iyi olduğu belirtildi.

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