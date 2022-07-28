"Ali Erbaş benim başkanım değil" diyen İmamoğlu'na tokat! "Sen otobüste ilişkiye giren rezillerin başkanısın!"

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ı kendince eleştirerek, “Benim Diyanet İşleri başkanım olamazsınız. Ben Sünni bir ailenin çocuğuyum, Müslüman’ım, şahsen benim olamazsınız.” dedi.

Kendi belediyesinde yaşanan yüzlerce rezilliği görmezden gelen, son olarak Şişli'de bir belediye otobüsünde, kendi işe aldığı otobüs şoförünün cinsel ilişkiye girme skandalı hakkında da sessizliğe bürünen İmamoğlu'nun, Ali Erbaş hakkındaki sözleri tepki çekti.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, İmamoğlu'nun sözleri de masaya yatırıldı.

Halil Konakçı hoca efendi üzerinden İslam'a saldıran CHP'lilerin konuşulduğu programda, Konakçı'nın Şişli'de yaşanan rezillik gibi vakaları eleştirdiği ancak sözlerinin çarpıtıldığı vurgulandı. Ayrıca Ali Erbaş'ın da zina gibi büyük günahlara dikkat çektiği, ahlaksızlıklara karşı mücadele yürüttüğü ifade edildi.

İmamoğlu'nun, "Ali Erbaş benim başkanım değil" sözleri hakkında konuşan Ali Karahasanoğlu, "Şişli'de bir otobüs şoförü, otobüste bir kadınla cinsel ilişkiye giriyor. Kimsenin gündeminde değil. Nedir bu rezillik diyen bir tane Allah'ın kulu yok. Halil Konakçı hoca efendinin eleştirdiği işte bunlar. Bu işten sorumlu olan, o otobüs şoföründen sorumlu olan Ekrem İmamoğlu, nedir bu rezillik, diyemiyor. Ali Erbaş benim başkanım değil, diyor. Olamaz zaten. Sen çünkü otobüste o rezilliği yapan adamların başkanısın. Ali Erbaş senin başkanın olmaz. Erbaş, cuma hutbelerinde zinanın haram olduğunu, zinadan kaçılması gerektiğini, teşhircilikten nasıl kaçınılması gerektiğini anlatıyor. Belediyenin otobüsünde, Şişli'de adam otobüsü park etmiş içinde ilişkiye giriyor." dedi.