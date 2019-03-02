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Ali Ekinci’den gövde gösterisi

İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, büyük bir kalabalık eşliğinde Kışla Caddesinde seçim bürosunu açtı.

02 Mart 2019 Cumartesi 18:14
Ali Ekinci’den gövde gösterisi

İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, büyük bir kalabalık eşliğinde Kışla Caddesinde seçim bürosunu açtı.


Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci’nin seçim bürosu açılışına CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe, İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak, İYİ Parti Battalgazi İlçe Başkanı Ramazan Karaavcı ve yaklaşık 7 bine yakın vatandaş katıldı.


Yoğun bir ilgi ile karşılaşan Ali Ekinci, “Biz yerel siçim için çalışıyoruz. Battalgazi Belediyesi’ne başkan ve kadrolarını seçmek için seçime gidiyoruz. Kadromuzu seçerken, hemşehrimiz, şirket ortağımız ve bize biat edecek bir kadro seçmiyoruz. Yapılan hizmetlerde adalet sağlanmıyorsa, temsilde adalet olmuyorsa bizim farkımız olmaz. Bizim farkımız haksızlıkların karşısında halkımızın yanında olmaktır.. Adil olmaktır” dedi.


Bunların ülkenin bekası ile ilgili bir dertleri yok, kendi bekalarının yok olmasından korkuyorlar diyen Ekinci, “Her yerde gezip Cumhurbaşkanına oy istiyoruz eğer oy vermezseniz beka sorunu oluşur, diye kapı kapı dolaşıyorlar. Ülkemizin beka sorunu yok, bu 5’li menfaat şebekesinin beka sorunu vardır” şeklinde konuştu.



Gelin birlikte yönetilim diyen Ekinci, “Battalgazi’mizi modern ve kolay bir yaşam sunalım. Daha sağlıklı yaşam için yeşili bol bir Battalgazi’yi hep beraber inşa edelim. Yeni bir mimari estetik ile Battalgazi’mizi standartaların üstüne çıkaralım” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 18:14
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