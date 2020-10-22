Ali Edizer'i hedef alan Uğur Dündar'ın şirinlik oyununu elinde patlatıyoruz!

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Kemalist maskesine sığınarak yayımladığı kitaplarla paraları cebe indiren Uğur Dündar, yeni çıkan kitabını sağlık çalışanlarına ithaf ettiğini söyledi. Ancak aynı Uğur Dündar, geçtiğimiz günlerde, eşinizi aldatmayın dediği için GATA eski Başhekim Yardımcısı Ali Edizer’i hedef almıştı. Peki Uğur Dündar sormazlar mı sana 'O da sağlık çalışanı değil miydi?'...

Kendini ‘duayen gazeteci’ olarak tanımlayan ancak devleti ve İslam’ı hedef almaktan ileri gidemeyen Uğur Dündar, şirinlik oyunu yapmaya çalıştı. Koronavirüs sürecinde sağlık çalışanlarının insanüstü bir şekilde çalışması tüm Türkiye’nin takdirini topluyor.

'Eşinizi aldatmayın' diyen Ali Edizer'i hedef aldı

Ancak geçtiğimiz günlerde muhalif cenahın medya organları tarafından sözleri çarpıtılan Gata eski Başhekim Yardımcısı Ali Edizer, gündemi oldukça meşgul etmişti. Zinayı meşru göstermekten kaçınan ve eşinizi aldatmayın uyarıları yapan Edizer’in lafları çarpıtılarak karalama operasyonu yapıldı.

Konuyla ilgili Uğur Dündar da söz konusu İslami bir bakış açısı olunca yazıp çizmekten geri kalmadı elbette. Sözde sağlık çalışanlarına şirin gözükmeye çalışan Dündar, Edizer’i giydiği İslami kıyafetlerden ve sözlerinden dolayı hedef almış işi liyakate kadar götürmüştü.

Dündar, “Virüsle savaşırken şehit düşen hekimlerimiz başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza ve eczacılarımıza” diye ithaf ettiği kitabı; acaba Edizer, koronavirüsten şehit düşseydi de o laflarından sonra bu ithafı yapabilecek miydi?

Dündar'ın pervasız tavırları

İşine geldiği zaman ‘Şok..şok…şok öğrenciler namaz kılıyor’ haberleri yapan işine geldiği zaman da hadis-i şerif paylaşımı yapan Dündar’ın bu pervasız tavırları artık alışılageldik bir hal almaya başladı.

Ancak Uğur Dündar’ın ‘namaz’ haberlerini unutmayan bu millet elbette İslami söylemlerinden dolayı hedef aldığı Ali Edizer’i de unutmaz…