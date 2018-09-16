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Ali Ece'den hakem eleştirisi: VAR yokken de kötülerdi varken de kötüler

Spor yorumcusu Ali Ece, Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçını yorumlarken karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'i de eleştirdi.

16 Eylül 2018 Pazar 02:47
Ali Ece'den hakem eleştirisi: VAR yokken de kötülerdi varken de kötüler

''Şenol Güneş yönetimindeki şampiyonluklarda Beşiktaş yerden seri pas yapıyordu, geçtiğimiz sezonun ortasından itibaren daha çok havadan oynamaya başladı. Şimdi ise Beşiktaş, ortalara değil Adem Ljajic'in merkezdeki hareketlerine güvenerek oynamalı."

"Negredo gollerinin büyük çoğunluğunu ayak içi atar. Bunlar İspanyol tipi santrfor. Yerden oynaman lazım. Quaresma ve Caner'in 90 dakika orta yapmasına gerek yok. 1992 elemelerindeki İngiltere-İrlanda Cumhuriyeti maçına çevirdiler."

"Türk hakemlerin bazıları VAR'ı kullanmıyor. Kendini makineden üstün görüyor. Yardımcısı var kullanmıyor. VAR yokken de kötülerdi varken de kötüler. VAR ne yapsın? Haftaya yandık, bittik. Hazır olun."

Kaynak: Tivibu

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 02:47
  1. Ali Ece
  2. Beşiktaş
  3. Yeni Malatyaspor
  4. Var sistemi
  5. Hakem
  6. Halil Umut Meler

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