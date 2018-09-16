Ali Ece'den hakem eleştirisi: VAR yokken de kötülerdi varken de kötüler

''Şenol Güneş yönetimindeki şampiyonluklarda Beşiktaş yerden seri pas yapıyordu, geçtiğimiz sezonun ortasından itibaren daha çok havadan oynamaya başladı. Şimdi ise Beşiktaş, ortalara değil Adem Ljajic'in merkezdeki hareketlerine güvenerek oynamalı."

"Negredo gollerinin büyük çoğunluğunu ayak içi atar. Bunlar İspanyol tipi santrfor. Yerden oynaman lazım. Quaresma ve Caner'in 90 dakika orta yapmasına gerek yok. 1992 elemelerindeki İngiltere-İrlanda Cumhuriyeti maçına çevirdiler."

"Türk hakemlerin bazıları VAR'ı kullanmıyor. Kendini makineden üstün görüyor. Yardımcısı var kullanmıyor. VAR yokken de kötülerdi varken de kötüler. VAR ne yapsın? Haftaya yandık, bittik. Hazır olun."

Kaynak: Tivibu