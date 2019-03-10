Ali Ece'den Fenerbahçe yorumu: Bu kadar çelişkili bir takım kurarsan olacağı bu

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-1 kaybettiği maçı Tivibu Spor'da Ali Ece yorumladı.

"Saçma sapan goller''

Fenerbahçe'nin bu sezon yediği gollerden video yapsan, tüm zamanlardaki en saçma 100 gol videosunun yarısı bu sezondan çıkar. İlk gol, Volkan'ın kariyerinde yediği en kötü 5 golden biri."

"Comolli'nin takımı''

İlk yarıyı düşme hattında bitiren Comolli'nin takımı. Bu iş olmadı. Bu kadar çelişkili bir takım kurarsan olacağı bu.