Ali Ece: Beşiktaş'a Larin'i kim önerdi?

Beşiktaş, Süper Lig 15. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından Tivibuspor'da Ali Ece müsabakayı değerlendirdi.

''Larin'i Beşiktaş'a kim önerdi?''

Alanyaspor'a bu hücumcuları öneren scout kim? Teknik Direktör hep değişti çünkü. Hocaların transferi olma ihtimali düşük. Kültür farklı. Vagner Love gol kralı oldu. Cisse geldi. Çok büyük iş. Emre Akbaba vardı. Efecan, Junior Fernandes var. Peki Beşiktaş'a Larin'i kim önerdi? "Hücumcuları o kadar göz doldrumasına rağmen Alanyaspor'un en iyi oyuncusu genç stoper Merih'ti. Onu da herhalde aynı scout buldu."

Maçın adamı açık ara Loris Karius! Gerçekten muhteşem bir kalecilik performansı sergiledi. Son dakikada kurtardığı pozisyonları dünyada kurtarabilecek 5-6 kaleci var. Oğuzhan, Talisca ve Atiba'nın becerileri bu tip deplasmanlarda ağır basıyordu. Sergen Yalçın'dan sonra Alanyaspor boş alan vermedi ama kendileri de hücumda çoğalamadı. Beşiktaş'ta ise ilk yarıda Güven Yalçın dışında ön tarafta boş alana kaçan olmadı. Vagner Love ile Larin sahaya girdiler ama maça bir türlü giremediler.