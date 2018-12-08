THY- Euroleague
0553 313 94 23

Ali Ece: Beşiktaş'a Larin'i kim önerdi?

Spor yorumcusu Ali Ece, Beşiktaş'ın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile golsüz berabere kaldığı maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

08 Aralık 2018 Cumartesi 03:09
Ali Ece: Beşiktaş'a Larin'i kim önerdi?

Beşiktaş, Süper Lig 15. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından Tivibuspor'da Ali Ece müsabakayı değerlendirdi.

''Larin'i Beşiktaş'a kim önerdi?''

Alanyaspor'a bu hücumcuları öneren scout kim? Teknik Direktör hep değişti çünkü. Hocaların transferi olma ihtimali düşük. Kültür farklı. Vagner Love gol kralı oldu. Cisse geldi. Çok büyük iş. Emre Akbaba vardı. Efecan, Junior Fernandes var. Peki Beşiktaş'a Larin'i kim önerdi? "Hücumcuları o kadar göz doldrumasına rağmen Alanyaspor'un en iyi oyuncusu genç stoper Merih'ti. Onu da herhalde aynı scout buldu."

Maçın adamı açık ara Loris Karius! Gerçekten muhteşem bir kalecilik performansı sergiledi. Son dakikada kurtardığı pozisyonları dünyada kurtarabilecek 5-6 kaleci var. Oğuzhan, Talisca ve Atiba'nın becerileri bu tip deplasmanlarda ağır basıyordu. Sergen Yalçın'dan sonra Alanyaspor boş alan vermedi ama kendileri de hücumda çoğalamadı. Beşiktaş'ta ise ilk yarıda Güven Yalçın dışında ön tarafta boş alana kaçan olmadı. Vagner Love ile Larin sahaya girdiler ama maça bir türlü giremediler.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 03:09
  1. Ali Ece
  2. Larin
  3. Cyle Larin
  4. Aytemiz Alanyaspor
  5. Beşiktaş
  6. Süper Lig

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fatih’te 5 katlı binada yangın
    1. Fatih’te 5 katlı binada yangın
    2. Ali Ece: Beşiktaş'a Larin'i kim önerdi?
    3. İşte Seleznyov'un yeni takımı! Süper..
    4. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    5. Galatasaray aradığı forveti Çin'de..
    6. Filistin ile Fransa arasında..
    7. Yemenli taraflar arasında esir ve..
    8. Çalınan iş makinesi ormanlık alanda..
    9. Emniyet ekiplerinden "guten morgen"..
    10. Fransa Başbakanı Philippe sarı..
    11. Keçi 20 bin euro'sunu yedi, çiftçi..
    12. Washington Post'tan Amerikan toplumuna..
    13. Huawei CFO'su sahtekarlıkla suçlandı
    14. Eşinin hafıza kaybını fırsata çevirdi:..
    15. FED'in önemli isminden büyüme ve faiz..
    16. Terör örgütü üyesi 2 kardeş Türkiye'ye..
    17. Şanlıurfa'da sınır hattında 2 terörist..
    18. Çin, Ay'ın karanlık yüzüne keşif aracı..
    19. "Halid bin Selman, toplumdan dışlanmalı"
    20. Çalınan iş makinesi ormanlık alanda..
    AK Parti'den Mustafa Tuna sürprizi! İşte aday gösterileceği yer
    AK Parti'den Mustafa Tuna sürprizi! İşte aday gösterileceği yer
    Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ne yaptın Mesut Özil
    Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ne yaptın Mesut Özil
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    Türbanlı anneler ve seküler kızları
    Türbanlı anneler ve seküler kızları

    Günün Karikatürü

    8 Aralık 2018
    "İnfaz listesinde 7 kişi var! Biri Cemal'di, diğeri benim. Kalan 5 kişiyse..."
    "İnfaz listesinde 7 kişi var! Biri Cemal'di, diğeri benim. Kalan 5 kişiyse..."
    Sürücüler dikkat! Aracında bulunduranlara büyük ceza geliyor
    Sürücüler dikkat! Aracında bulunduranlara büyük ceza geliyor