Ali Ece, Beşiktaş yönetimine seslendi: Şampiyonluk şansın bitti, Mayıs'a kadar ne yapacaksın?

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Ali Ece, Tivibu Spor'da Beşiktaş yönetimini sert bir dille eleştirdi.

"Şampiyonluk şansın bitti''

Yeni sezonda takımın başına birini getireceksin. Şampiyonluk şansın bitti. Mayıs'a kadar ne yapacaksın? Sokaktaki kameralar kaldı açıklama yapılmayan. Kongreyi erkene alacaksın o zaman. Bir dahaki sezon şampiyon olmak istiyorsan Nisan'dan itibaren çalışmaya başlayacaksın. Kongre Haziran'da, Temmuz'da teknik direktör gelecekse bir hafta sonra ön eleme oynayacaksın.

''Başkanlık, yöneticilik işleri popüler olmak mı?''

Başkanlık, yöneticilik işleri popüler olmak mı? Daha popüler olacak işler var. Şarkıcı olun. 2-3 popüler şarkı yap. Süperstar, popstar. Sürekli nankörlük yapılıyor deniliyor. Koskoca Süleyman Seba bile bana nankörlük yapıldı falan demedi. Süleyman Seba'ya neler yaptılar. Ağzını açmadı.