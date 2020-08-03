Ali Coşkun: Musikimizin yozlaşmasına engel olmalıyız

Yeni Akit Ankara

Eski Sanayi ve Ticaret Bakanı ve Parlamenterler Türk Musiki Derneği’nin kurucusu Ali Coşkun, yakın zamana kadar okullarımızda Halk Müziği, Klasik Türk Musikisi ve Tasavvuf Musikisine yer verilmediği gibi, Türk Müziği enstrümanlarının da yasaklandığını söyledi. Akit’e konuşan Coşkun, “Türk Musikisi kültürümüzün vazgeçilmez unsurlarından biridir. Toplulukları millet yapan öz kültürlerinden biri de musikidir. Klasik Türk Musikisi, Tasavvuf ve Türk Halk Müziğine olan ilgi giderek artmaktadır. Gereken önemi vererek musikimizin yozlaşmasına engel olmalıyız” dedi.

Senfoni safsatası

İyi gelişmeler yaşandığına dikkati çeken Ali Coşkun, şunları dile getirdi: “Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Senfoni Orkestrası yer alırken, kendi kültürümüzü yansıtan musikimize yer verilmemiş ancak son yıllarda musikimize gönül vermiş milletvekillerimiz ile bazı kuruluşlarımızın çabalarıyla 2013 yılında Kültür Bakanlığımız bünyesinde çalışmalarını sürdüren Klasik Türk Müziği korosuna Cumhurbaşkanlığı ismi verilerek onurlandırılmıştır” şeklinde konuştu.

Devlet olmanın olmazsa olmazlarından birinin de dil olduğuna dikkat çeken Coşkun, geçmişte yaşanan olayları ise şöyle anlattı: “Osmanlı Cihan Devleti’nin son dönemlerinde devletin resmi dili haline gelen Farsça divan edebiyatımıza da ağırlıklı olarak hakim olduğundan güzelim güfteler, çok değerli besteler zamanla yeni nesiller tarafından anlaşılmaz olmuş, Cumhuriyetimizin kuruluşunun ilk yıllarında ise Batılılaşma akımlarıyla çok sesli, bize ait olmayan Batı Müziğinin baskısı altına alınmış, uzun yıllar ihmale uğramıştır.

Musikimiz yasaklandı

Öyle ki, yakın zamana kadar okullarımızda Halk müziğimize, Klasik Türk Musikimize, Tasavvuf Musikimize yer verilmediği gibi, Türk Müziği enstrümanları da yasaklanmıştır. Sonuçta geleceğimizin güvencesi olan gençlerimiz musikimizden mahrum kalmış, meydana gelen boşluğu çoğu anlamsız sözlerle, sağlıksız bir müzik gürültüsü doldurmuştur. Derneğimizin amacı kendi öz kültürünü, dilini ve müziğini geliştirmek ve gelecek nesillere aktarmaktır.”