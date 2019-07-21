Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı

Edinilen bilgilere göre, Ali Babacan’ın önümüzdeki günlerde bazı televizyon kanalları ve sosyal medya aracılığıyla neden yeni bir parti hareketinin başlatıldığını anlatacağı belirtildi.

Hazırlıklar tamamlanma aşamasında

Babacan ve ekibinin kuracağı partinin ismi ve logosu üzerinde çalışmaların sürdüğü, partinin kuruluşunun en geç yılbaşına kadar tamamlanmasının hedeflendiği, parti programı ve tüzük çalışmalarının da tamamlanma aşamasına geldiği öğrenildi.

"Gül dışarıdan katkı sağlayacak"

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de dahil olmak üzere bir çok eski AK Partili ismin yeni partide hiç bir resmi görevi olmayacak. Babacan’a yakın kaynaklar, “Sayın Gül, 11’inci Cumhurbaşkanı sıfatını koruyacak. Ancak partiye ilişkin görüşlerini dile getirecek, eleştiri yapacak, bir anlamda dışarıdan katkı sağlayacak” bilgisini verdi.