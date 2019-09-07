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Ali Babacan'ın partisinde yer alacağı konuşulan Birol Aydemir kimdir?

Yakın zamanda Ak Parti'den istifa eden ve yeni parti hazırlığında olduğu iddia edilen Ali Babacan'ın kuracağı partiye girecek isimlerle ilgili söylentiler devam ediyor. Eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir de bu konuşan isimler arasında. Peki, Birol Aydemir kimdir? Birol Aydemir kaç yaşında? Birol Aydemir nereli? İşte detaylar...

07 Eylül 2019 Cumartesi 23:01
Ali Babacan'ın partisinde yer alacağı konuşulan Birol Aydemir kimdir?

Yakın zamanda Ak Parti'den istifa eden ve yeni parti hazırlığında olduğu iddia edilen Ali Babacan'ın kuracağı partiye girecek isimlerle ilgili söylentiler devam ediyor. Eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir de bu konuşan isimler arasında. Peki, Birol Aydemir kimdir? Birol Aydemir kaç yaşında? Birol Aydemir nereli? İşte detaylar...

Birol Aydemir kimdir?

1966 yılında Erzincan'da doğan Birol Aydemir, 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu. 1994 yılında ABD, University of Delaware'de Ekonomi yüksek lisansını tamamladı.

1987'de Türkiye Kalkınma Bankası, İktisadi Analiz ve Araştırmalar Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayan Aydemir, 1988 yılında Gümrük Müfettişi Yardımcılığı, 1989-2006 yıllarında Devlet Planlama Teşkilatında; Planlama Uzmanı, Daire Başkanı, Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Birol Aydemir, 2006-2008 yıllarında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, 2008-2009'da Washington Büyükelçiliği'nde de Planlama Müşaviri olarak görev yaptı.

2009 yılının Temmuz ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığı görevine getirildi.

Aydemir, 2009-2011 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığı yaptı.

2011 yılında TÜİK Başkanlığına atanan Aydemir 5 yıl bu görevi sürdürdü.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 23:01
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