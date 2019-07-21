Ali Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı!

SEZAİ ERHAN / YENİAKİT - AK Parti'den istifa etmesinin ardından yeni parti çalışmalarına hız verdiği ifade edilen Ali Babacan'ın Bolu Abant’ta tatilde olduğu iddia edildi. İddialara göre, ailesiyle birlikte önceki gün Abant'a gelen Ali Babacan'ın tatil için göl kenarındaki bir oteli tercih ettiği ve göl etrafında dün ailesiyle birlikte yürüyüş yaptığı belirtildi. Yürüyüş sırasında tatilcilerle de fotoğraf çektiren Babacan’ın keyfinin yerinde olduğu ifade edildi.

AK Partili isimler 'Erdoğan'la birlikteyiz' diyor



Öte yandan Babacan’ın kuracağı yeni partiye katılacağı öne sürülen bir çok AK Parti’li isimden ise yalanlama geldi. AK Parti eski Kahramanmaraş Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu, “Benim partim AK Parti, liderim Recep Tayyip Erdoğan'dır” dedi. Kahramanmaraş eski Belediye Başkanı Mustafa Poyraz, “Bizim çizgimizde hiç bir değişiklik olmadı. Bundan sonrada Biiznillah olmayacaktır. Bilinmelidir ki, eğer siyasete devam edeceksem benim yerim bellidir ve o yer kurucusu olduğumuz AK Partimizdir” dedi.



AK Parti Kocaeli eski İl Başkanı Mahmut Civelek, “Ben şuan AK Partiliyim. Kocaeli’nde de yeni parti oluşumu noktasında böyle bir şeyin olduğunu da bilmiyorum” dedi.



AK Parti İzmir eski İl Başkanı Ömer Cihat Akay ise, “Gemiyi terk edenler olabilir. Ben buradayım ve sonuna kadar Cumhurbaşkanımızın yanındayım” dedi.