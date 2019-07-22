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Ali Babacan'ın kuracağı yeni partinin ilk kadroları belli oldu! İşte o isimler

AK Parti'den istifa eden Ali Babacan'ı kuracağı yeni partiyle ilgili önemli bir iddiada bulunuldu. Yazar Ali Bayramoğlu, yeni partide yer alacak isimleri açıkladı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 18:33
Ali Babacan'ın kuracağı yeni partinin ilk kadroları belli oldu! İşte o isimler

Karar gazetesi yazarı Ali Bayramoğlu, Prof. Emre Bağce ile TV5’te sunduğu “Serbest Görüş” programında, Ali Babacan ve Abdullah Gül tarafından kurulacak yeni parti hakkındaki duyumlarını aktardı. Ali Bayramoğlu, Ali Babacan ve Abdullah Gül çevresinde kurulacak partinin ilk kadrolarını açıkladı.

Ali Bayramoğlu yeni parti için şöyle konuştu:

Ali Babacan'dan hamle

Şimdi bu (yeni parti) ekip kimden kuruluyor diye baktığımız zaman ilk akla gelenleri, yani ilk görünenleri söyleyelim; Öncelikle, ‘Çözüm süreci’ denen süreci sadece Kürt meselesi, değil ondan önce de Türkiye’nin demokratikleşmesi, demokratikleşme paketlerinin hazırlanmasını konusundaki en etkili isimlerden biri Beşir Atalay.

Adalet bakanlığında çok etkili olmuş demokrasi hukuk arasındaki ilişkilerle AK Parti’de anılmış Sadullah Ergin. Tabii Abdullah Gül. Artık onu tanımlamaya gerek yok. Eski Anayasa Mahkemesi başkanı Haşim Kılıç.

Nihat Ergün gibi ekonomik politikaları konusunda gayet rasyonel tutumu olan bir isim. Şimdi şu dört-beş ismi yan yana koyduğumuz zaman bu isimlerin ortaya koyacakları çerçevede Recep Tayyip Erdoğan sıkışık bir ilişki kurar.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 18:33
  1. Ali Babacan
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