Ali Babacan'ın kuracağı partinin isim adreslerini aldılar

Ali Babacan'ın AK Parti'den istifa etmesinin ardından siyaset kulislerinin yeni tartışması, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de destek olmasına kesin gözle bakılan partinin ismi üzerinde yoğunlaştı. Öne çıkan iki isim olan Huzur Partisi ile Özgürlük ve Hukuk Partisi adlarına ait internet adreslerinin satın alındığı görüldü. İsimlerden birinin İzmir'den diğerinin ise ABD'den alındığı görüldü.

Milli Gazete'nin haberinde, Huzur Partisi adı için Türk Patent ve Marka Kurumu'na 18 Nisan'da başvuru yapıldığı ifade edilmişti.

Patent başvurusundan bir gün önce alan adı alındı

Huzur Partisi ismiyle ilgili patent başvurusundan 1 gün önce yani 17 Nisan'da ise, 'huzurpartisi' alan adının (Domain) alındığı ortaya çıktı.

Özgürlük ve hukuk adı alındı

Babacan'ın partisi için dile getirilen Özgürlük ve Hukuk Partisi ismiyle ilgili de bir gelişme yaşandı. 'ozgurlukvehukuk' ile 'ozgurlukvehukukpartisi' alan adlarının 1 Temmuz'da alındığı görüldü.

Huzur Partisi ABD'den, Özgürlük ve Hukuk Partisi İzmir'den

Türkiye'deki siyasi partilerin internet siteleri için kullanılması zorunlu olan org uzantısıyla alınan 'huzurpartisi' 'ozgurlukvehukukpartisi' ile 'ozgurlukvehukuk' alan adları, partinin ismiyle ilgili spekülasyonları destekler nitelikte.

Öte yandan 'huzurpartisi' alan adının ABD'den, 'ozgurlukvehukuk' ile 'ozgurlukvehukukpartisi' İzmir'den alındığı tespit edildi.