0553 313 94 23

Ali Babacan'ın kuracağı partinin isim adreslerini aldılar

Ali Babacan'ın yeni partisi için öne çıkan iki isim olan Huzur Partisi ile Özgürlük ve Hukuk Partisi adlarına ait internet adreslerinin satın alındığı öğrenildi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 18:38
Ali Babacan'ın kuracağı partinin isim adreslerini aldılar

Ali Babacan'ın AK Parti'den istifa etmesinin ardından siyaset kulislerinin yeni tartışması, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de destek olmasına kesin gözle bakılan partinin ismi üzerinde yoğunlaştı. Öne çıkan iki isim olan Huzur Partisi ile Özgürlük ve Hukuk Partisi adlarına ait internet adreslerinin satın alındığı görüldü. İsimlerden birinin İzmir'den diğerinin ise ABD'den alındığı görüldü.

Milli Gazete'nin haberinde, Huzur Partisi adı için Türk Patent ve Marka Kurumu'na 18 Nisan'da başvuru yapıldığı ifade edilmişti.

Patent başvurusundan bir gün önce alan adı alındı

Huzur Partisi ismiyle ilgili patent başvurusundan 1 gün önce yani 17 Nisan'da ise, 'huzurpartisi' alan adının (Domain) alındığı ortaya çıktı.

Özgürlük ve hukuk adı alındı

Babacan'ın partisi için dile getirilen Özgürlük ve Hukuk Partisi ismiyle ilgili de bir gelişme yaşandı. 'ozgurlukvehukuk' ile 'ozgurlukvehukukpartisi' alan adlarının 1 Temmuz'da alındığı görüldü.

Huzur Partisi ABD'den, Özgürlük ve Hukuk Partisi İzmir'den

Türkiye'deki siyasi partilerin internet siteleri için kullanılması zorunlu olan org uzantısıyla alınan 'huzurpartisi' 'ozgurlukvehukukpartisi' ile 'ozgurlukvehukuk' alan adları, partinin ismiyle ilgili spekülasyonları destekler nitelikte.

Öte yandan 'huzurpartisi' alan adının ABD'den, 'ozgurlukvehukuk' ile 'ozgurlukvehukukpartisi' İzmir'den alındığı tespit edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 18:38
  1. İzmir
  2. Ali Babacan
  3. yeni parti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bir anlık dalgınlığı hayatını kurtardı
    1. Bir anlık dalgınlığı hayatını kurtardı
    2. İYİ Parti'de Ali Babacan ayrılığı!..
    3. FETÖ sanığı eski üsteğmene 6 yıl 3 ay..
    4. Hizbullah'tan ABD'nin yaptırımlarına..
    5. Çeşme’de bir günde 210 göçmen ve 5..
    6. Uyuşturucuyu sakladıkları yeri gören..
    7. Tarla sürerken kalp krizi geçiren..
    8. İstanbul Silivri 1 ve 2 etap konut..
    9. Ömer Çelik'ten dikkat çeken Yunanistan..
    10. Muhtarlar bilgilendirildi
    11. Fransa-ABD arasında flaş gerginlik!..
    12. Denizde boğulma tehlikesi geçiren..
    13. TFF kurulları başkan ve üyeleri belli..
    14. Rusya'dan şoke eden NATO açıklaması!..
    15. Bahçeşehir Basketbol'da transfer
    16. DÜ’den il ve ilçe tarım..
    17. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yunanistan..
    18. Milli Eğitim Bakanlığı işçi alımı..
    19. GÜNCELLEME - Sosyal medya "fenomeni"ne..
    20. İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması
    21. "Sanki yıllardır bu çatı altındayım"
    22. ABD'de yasa dışı göçmen baskınları..
    23. Srebrenitsa Katliamında hayatını..
    24. Ömer Halisdemir’in mezarına kadar..
    25. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    26. Dökülen saçları gürleştiren 3 çay..
    27. Borsada en çok değer kaybeden hisseler
    28. Hücre evinde yakalanan FETÖ'cü çift..
    29. Borsada en çok değer kazanan hisseler
    30. Kars'ta kaçak kazı operasyonu
    Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti hamlesi ortaya çıktı!
    Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti hamlesi ortaya çıktı!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap