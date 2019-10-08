0553 313 94 23

Ali Babacan'ın ekibinde yer alan isimle ilgili flaş iddia! Eski bakan AK Parti'den istifa etti

Eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan ile hareket eden eski Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Nihat Ergün'ün AK Parti'den istifa ettiği öne sürüldü.

08 Ekim 2019 Salı 11:33
Ali Babacan'ın ekibinde yer alan isimle ilgili flaş iddia! Eski bakan AK Parti'den istifa etti

AK Parti'den ayrılan Ali Babacan'ın yeni parti kurma çalışmalarına katıldığı belirtilen eski bakan Nihat Ergün'ün AK Parti'den istifa ettiği iddia edildi.

Eski bakanlardan Kocaeli milletvekili Nihat Ergün’ün yeni partiye geçmek için AK Parti’den istifa edeceği uzun süredir konuşuluyordu. Hatta Ergün’ün yeni partinin Kocaeli il başkanı olacağı söyleniyordu. Kulislerde dolaşan son haberlere göre, eski Sanayi Bakanı Nihat Ergün AK Parti ile yollarını resmen ayırdı.

Babacan ile hareket ediyordu

Babacan ile beraber hareket eden AK Parti Kocaeli eski milletvekili ve eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde AK Partili eski milletvekili ve teşkilat mensuplarıyla bir araya gelmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 11:33
  1. Kocaeli
  2. Ali Babacan
  3. Nihat Ergün
  4. Nihat Ergün AK Parti istifa

YORUM YAZ

  • Abdulcabbar Abdulcabbar 3 dk önce
    .. Megerse güvendiğiniz ne kadar müna... varmış bu mahl....lar yüzünden cuma namazına gitmez oldum... sahi kıyamet mi geldi ne?
  • Göçmen kuşuGöçmen kuşu3 dk önce
    Göçmenlerden Babacan'a oy yok. Babacan kılıfıyla Oğul Gül'e parti hazırlığı yapılıyor. Veliahtlık sistemi. Alacağı oy %0.3'ü geçmez. Muhacirler veliahtlığa karşıdır. Neden Muhacirler, Gül'ünoğlunun geleceği için Babacan a oy versin? Aklından zoru mu var?

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İŞKUR işbaşı eğitim programı ilanları
  1. İŞKUR işbaşı eğitim programı ilanları
  2. Gıda enflasyonu ‘organik’ ile besleniyor
  3. Ergani Barajı'nda su tutulmaya başlandı
  4. Resim sevdalısı 'Necati dede'nin..
  5. Fahrettin Koca duyurdu: Birkaç gün..
  6. Ali Babacan'ın ekibinde yer alan..
  7. Akaryakıtta vergi kaçağına karşı yeni..
  8. Business Dijitalleşme Tırı..
  9. ABD'nin Afganistan işgali en çok..
  10. “Fikri mülkiyet kul hakkı sayılır”
  11. Kapadokya'da balonlar 437 bin kişiyi..
  12. Rusya'ya en çok şeftali ihraç edildi
  13. ABD tehdit ediyor, ABD karşıtları(!)..
  14. Selçuk Bayraktar harekat öncesi..
  15. Savunma ve havacılık sektörü ihracatta..
  16. Nevruz Memmedov kimdir? Azerbaycan..
  17. Azerbaycan Başbakanı istifa etti!
  18. İş fikri olanlara destek yağıyor! Fon..
  19. Karın guruldaması için hangi doktora..
  20. Fatih Terim'den flaş çıkış: Paranız..
  21. Erbakan'dan sonra SP'den de Erdoğan'a..
  22. Polislerin araçtan inmesini fırsat..
  23. Cilvegözü’nden 9 ayda 83 bin TIR çıkış..
  24. Sermaye piyasaları yeni paketi..
  25. Somali ile Kenya arasında hava sahası..
  26. Kapadokya'da balonlar 437 bin kişiyi..
  27. Türkiye'den ata tohumu hamlesi!..
  28. Harç pulu akıllı telefonlardan da..
  29. Tarım Kredi’den yem ve tohumda indirim..
  30. Berat Albayrak'tan flaş EYT açıklaması!
Azerbaycan'dan skandal karar! Hoparlörden ezan okunması yasaklandı
Azerbaycan'dan skandal karar! Hoparlörden ezan okunması yasaklandı
Cübbeli Ahmet Hoca'dan operasyon açıklaması: Maddi olarak ne zarar gelse de...
Cübbeli Ahmet Hoca'dan operasyon açıklaması: Maddi olarak ne zarar gelse de...
CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!
Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!

Günün Karikatürü

8 Ekim 2019
Almanya'dan Türkiye açıklaması: Sonuçları vahim olur
Almanya'dan Türkiye açıklaması: Sonuçları vahim olur
"Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'
"Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'