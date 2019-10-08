Ali Babacan'ın ekibinde yer alan isimle ilgili flaş iddia! Eski bakan AK Parti'den istifa etti

AK Parti'den ayrılan Ali Babacan'ın yeni parti kurma çalışmalarına katıldığı belirtilen eski bakan Nihat Ergün'ün AK Parti'den istifa ettiği iddia edildi.

Eski bakanlardan Kocaeli milletvekili Nihat Ergün’ün yeni partiye geçmek için AK Parti’den istifa edeceği uzun süredir konuşuluyordu. Hatta Ergün’ün yeni partinin Kocaeli il başkanı olacağı söyleniyordu. Kulislerde dolaşan son haberlere göre, eski Sanayi Bakanı Nihat Ergün AK Parti ile yollarını resmen ayırdı.

Babacan ile hareket ediyordu

Babacan ile beraber hareket eden AK Parti Kocaeli eski milletvekili ve eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde AK Partili eski milletvekili ve teşkilat mensuplarıyla bir araya gelmişti.