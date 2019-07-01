Ali Babacan'ın düştüğü duruma ahlaksız teklif!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı ayaklanan Ali Babacan'ın siyasi tutumu İslam düşmanlarını yeniden hırslandırdı.01 Temmuz 2019 Pazartesi 18:03
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte yeni parti kuracağı iddia edilen eski başbakan yardımcısı Ali Babacan'a Müslümanları her fırsatta hedef gösteren Liberal Demokrat Parti'den ahlaksız bir teklif geldi.
Babacan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı izlediği siyasi tutum İslam düşmanlarını yeniden hırslandırdı. Babacan'ın düştüğü bu durumu LDP'nin yaptığı ahlaksız teklif gözler önüne serdi.
Balık beyinli LDP'den küstah paylaşım
Babacan üzerinden Müslümanları hedef aldılar!
LDP, yeni parti kurması muhtemel Ali Babacan'a önerdiği sözde 'parti logosu' ile Babacan üzerinden Müslümanları hedef aldı.
İşte LDP'nin ahlaksız paylaşımı:
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