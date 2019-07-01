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Ali Babacan'ın düştüğü duruma ahlaksız teklif!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı ayaklanan Ali Babacan'ın siyasi tutumu İslam düşmanlarını yeniden hırslandırdı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 18:03
Ali Babacan'ın düştüğü duruma ahlaksız teklif!

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte yeni parti kuracağı iddia edilen eski başbakan yardımcısı Ali Babacan'a Müslümanları her fırsatta hedef gösteren Liberal Demokrat Parti'den ahlaksız bir teklif geldi.

Babacan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı izlediği siyasi tutum İslam düşmanlarını yeniden hırslandırdı. Babacan'ın düştüğü bu durumu LDP'nin yaptığı ahlaksız teklif gözler önüne serdi. 

Balık beyinli LDP'den küstah paylaşım

Babacan üzerinden Müslümanları hedef aldılar!

LDP, yeni parti kurması muhtemel Ali Babacan'a önerdiği sözde 'parti logosu' ile Babacan üzerinden Müslümanları hedef aldı.

İşte LDP'nin ahlaksız paylaşımı:

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 18:03
  1. Abdullah Gül
  2. Ali Babacan
  3. Liberal Demokrat Parti
  4. LDP
  5. yeni parti

YORUM YAZ

  • FuadFuad17 dk önce
    Siyasilere karsi parti kurmak nerede islam nerede. Islamiyetzinayi kumari sarabi faizi domoz eti satmayi kadin pantolun giymeyi ve saireyi yasaklar yurkiyede bunlar hepdi serbest islsm nerede turkiye nerefe. Bu durumunuza gore islamiyetle alakaniz yok. Islama uygun yazi yazmayanlara yasasin sakarcehenem.
  • FuadFuad17 dk önce
    Siyasilere karsi parti kurmak nerede islam nerede. Islamiyetzinayi kumari sarabi faizi domoz eti satmayi kadin pantolun giymeyi ve saireyi yasaklar yurkiyede bunlar hepdi serbest islsm nerede turkiye nerefe. Bu durumunuza gore islamiyetle alakaniz yok. Islama uygun yazi yazmayanlara yasasin sakarcehenem.
  • fikretfikret21 dk önce
    Vahit Özdemir, "siyasi mevtalar" diye tanımladığı Gül, Davutoğlu ve Babacan'ı hedef aldı. "Sayın Cumhurbaşkanımızın sayesinde rüyalarında dahi göremeyecekleri mevkii ve makama ulaşan eski siyasi mevtaların parti kurmak için çabaladıklarını büyük bir ibretle izlemekteyiz" diyen Özdemir, şunları söyledi:"Cidde'de sıradan bir memur olan Abdullah Gül, rahmetli Erbakan sayesinde milletvekili, Erdoğan sayesinde ise Dışişleri Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olmuştur. Melih Gökçek'in katipliğini yapan Ali Babacan Devlet Bakanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olmuştur. Sıradan bir üniversitede öğretim görevlisi, Erdoğan sayesinde Başbakan Başdanışmanı, Dışişleri Bakanı, Konya'dan milletvekili ve Başbakan olmuştur. Bu üç zat-ı muhterem birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu bugünlerde maalesef Sayın Cumhurbaşkanımızın altına oymaya kalkmaktadırlar. Anadolu'da bu tür insanlara ‘üç günlük seyisliğiyle bize ata binmeyi öğretiyorlar, anasına çıkan at’ derler." “Gül sinsice kullanıyorlar"Abdullah Gül'ün sinsice davranıp saman altından su yürüttüğünü, Babacan ve Davutoğlu'nu piyon olarak kullanmaya çalıştığını söyleyen Özdemir, Ali Babacan'ın ise kibirli ve asosyal olduğunu söyledi. Özdemir, "Babacan Çıkrıkçılar yokuşunda çul/çaput satarken bugünkü servetini nasıl elde etmiştir?" diye de sordu.
  • MilletMillet21 dk önce
    HEM AK PARTİLİ OLACAKSIN HEMDE İSTİFA ETMEDEN BAŞKA PARTİ KURMAK İÇİN UĞRAŞACAKSIN.YANİ HENÜZ BOŞANMAMIŞEVLİİKEN BAŞKA ADAMLARLA KIRIŞTIRAN KARILARIN HALİNE BENZEMİYOR MU,BU DURUMDAKİ İNSANA ..DENMEZ Mİ
  • MisafirMisafir23 dk önce
    Sayin Erdoğan hicbir sekilde uyarilari dinlemeyip kendi bildigini yapsin. Birileri elestirince de isyan etmis olsun.Ne guzel dunya

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