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Siyaset Ali Babacan'ın DEVA'sı Atatürk heykelinde çare aradı
Siyaset

Ali Babacan'ın DEVA'sı Atatürk heykelinde çare aradı

DEVA Partisi İl Başkanı Gürol Ayan'ın müzedeki Atatürk heykelinin kulağına fısıldadığı görüntüler partide CHP zihin yapısının görüldüğünü net bir şekilde ortaya koydu. Heykelden medet uman başkanların bulunduğu DEVA Partisi'nin kime deva olacağı ise merak konusu oldu...

Yeniakit Publisher
2020-10-03 22:10:00 -
Ali Babacan'ın DEVA'sı Atatürk heykelinde çare aradı

Yeniakit.com.tr

Ali Babacan tarafından kurulan ve vatandaşa deva olmak ümidiyle yola çıkan DEVA Partisi’nde, heykel sevici CHP’yi hatırlatan bir olaya imza atıldı. DEVA Partisi İl Başkanı Gürol Ayan, Atatürk heykelinin kulağına fısıldadığı fotoğrafı paylaşırken, ‘kulağına ne söylediğim aramızda kalsın’ diyerek heykelden medet umduklarını göstermiş oldular.

DEVA Partisi'nin heykel merakı

İnternetten yaptığı başvuruyla DEVA Partisi İl Başkanı görevini üstlenen Gürol Ayan’ın Mustafa Kemal Atatürk’ün müzedeki heykeliyle çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Büyük umutlarla, vatandaşa deva olmak vaadiyle kurulan partinin il başkanının heykellere sarılması partinin içler acısı durumunu ortaya koydu.

Her yere diktiği heykellerle bilinen CHP'nin zihin yapısıyla hareket eden Ayan, Atatürk’ün heykelinin kulağına fısıldadığı fotoğrafla ilgili sorulan soruya, akıllara durgunluk veren cevabı verdi. Kendisine, ‘kulağına ne fısıldadınız’ sorusuna ‘Bende kalsın’ yanıtını veren Ayan’ın heykelden umut bekleyen tavrı DEVA Partisi’nde CHP zihniyetinin hortladığını açık bir şekilde gösterdi.

DEVA Partisi'nde skandallar silsilesi

Ali Babacan’ın partisinin büyük bir fiyaskoyla gündeme geldiği ilk olay bu değil...

Geçtiğimiz günlerde partisinin herkese açık olduğunu ifade eden Ali Babacan, ‘Selahattin Demirtaş’tan kahvaltı daveti olması halinde ne yanıt verirsiniz’ sorusuna ‘Elbettte kabul ederiz.’ açıklamasında bulunmuştu. HDP ile ilgili yaptığı başka bir konuşmada ise PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin Türkiye için bir umut olduğunu ifade etmişti.

Bununla da kalmayan Babacan yakın zamanda yaptığı konuşmada, 6-7 Ekim 2014 Kobani olaylarının sorumlusu olan HDP’li belediyelere yapılan kayyım atamalarını eleştirmişti. Söylemleriyle millete deva olmaktan çok köstek olacağa benzeyen Babacan kayyım atamalarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu dile getirdi.

Durum böyleyken; yıllardır heykellere umut bağlayan ve her bir köşeye heykel dikmeyi hedefleyen CHP kimseye deva olamamışken; aynı zihin yapısıyla siyasete atılan DEVA kime deva olacak?

DEVA Partisi'nden HDP ile ittifaka yeşil ışık
DEVA Partisi'nden HDP ile ittifaka yeşil ışık

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DEVA Partisi'nden HDP ile ittifaka yeşil ışık

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