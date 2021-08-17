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Gündem Ali Babacan'ın DEVA Partisi, Daron Acemoğlu’na ümit bağladı
Gündem

Ali Babacan'ın DEVA Partisi, Daron Acemoğlu’na ümit bağladı

AK Parti’nin rüzgarı ile ekonomide kazanılan başarıları kendisinin eseri imiş gibi göstermeye çalışan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Bankaların durumu çok kötü" demesinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen, kamu ve özel bankaların kar üzerine kar açıkladığı gerçeğine bakıp utanmayan Daron Acemoğlu ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-08-17 19:59:00 -
Ali Babacan'ın DEVA Partisi, Daron Acemoğlu’na ümit bağladı

Büyük iktisatçı gibi gösterilen, AK Parti’nin rüzgarı ile ekonomide kazanılan başarıları kendisinin eseri imiş gibi göstermeye çalışan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, son yılların ekonomi alanındaki en öngörüsüz ismi ile buluştu.

"Bankaların durumu çok kötü" demesinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen, kamu ve özel bankaların kar üzerine kar açıkladığı gerçeğine bakıp utanmayan Daron Acemoğlu, DEVA Partisi’ni ziyaret ederek, algı operasyonlarını sürdürdü.

Daron Acemoğlu, 2018 yılında Cumhuriyet gazetesindeki “Özgürlük yoksa, büyüme olmaz” manşeti ile de hatırlanıyor..

Daron’un “Özgürlük yoksa, büyüme olmaz” diyerek, kendince gönderme yaptığı Türkiye, o tarihden bu yana büyümede rekor üstüne rekor kırarken, Daron’dan küçücük bir özür beyanı da bugüne kadar gelmedi.

DEVA Partisi Genel Merkezi'ndeki görüşmenin ardından ziyarete ilişkin bir mesaj paylaşan Babacan, ise şu ifadeleri kullandı:

"Değerli bilim insanımız Daron Acemoğlu bugün genel merkezimizde bizimleydi. Ekibimizle birlikte verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Nazik ziyaretleri için Daron Bey’e teşekkür ediyorum."

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