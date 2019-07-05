Ali Babacan’ın böyle bir sözü var mı? Ali Babacan’ın hareketini yanlış bulduğunu söyleyen Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Babacan’ın uzun yıllar bakanlık yaptığını hatırlatarak şimdiye dek kamuoyu tarafından benimsenmiş bir tane sözünün bile olmadığını söyledi.

yeniakit.com.tr Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Türk medyasının birinci sayfaya taşıdığı haberler konuşuldu. AK Parti’den ayrılarak yeni parti kuracağı söylenen Ali Babacan’ın tutumu ve hakkındaki FETÖ soruşturmasının da masaya yatırıldığı programda, Karahasanoğlu çarpıcı sorular yöneltti. Karahasanoğlu’nun konuya dair sözleri şu şekilde:

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