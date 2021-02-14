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Siyaset Ali Babacan'ı sarsacak istifa! 'Hayal kırıklığı ile bırakıyorum'
Siyaset

Ali Babacan'ı sarsacak istifa! 'Hayal kırıklığı ile bırakıyorum'

AK Parti'den ayrılarak DEVA Partisi'ni kuran Ali Babacan'ın partisinde yer alan İstanbul İl Yöneticisi Oğulcan Tanrıyar istifa kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 11:17:00 - 2021-02-14 13:36:31
Ali Babacan'ı sarsacak istifa! 'Hayal kırıklığı ile bırakıyorum'

Ali Babacan’nın kurduğu DEVA Partisi’nin İstanbul İl Yöneticisi Oğulcan Tanrıyar, “teşkilat Genç Sivillere bırakılmış” diyerek istifa etti.

Partisinin WhatsApp grubundan bir yazı yayımlayan Tanrıyar, “Büyük umutlarla girdiğim DEVA Partisi’ni büyük hayal kırıklığıyla ‘Genç Siviller’ oluşumuna bırakıyorum” dedi.

ODA TV’nin haberine göre Oğulcan Tanrıyar şu ifadeleri kullandı:

“Mücadelemi onların olduğu yerde vermeyeceğim. Benim hayatımda en önemli varlığım önce vatanım sonra ailemdir. Ailemin bütün fertleri bana karşı çıkarken onlara ‘önce vatan’ diyerek DEVA Partisi’ne girdim. Fakat bir de baktım ki bu teşkilat komple ‘Genç Siviller’e bırakılmış veya onlar tarafından alınmış. Arkadaşlar bir teşkilatta yönetim bu kadar UNİCEF’e bile verilmez, ki bahsettiğimiz oluşum öyle tertemiz bir oluşum da değil.

Genç Sivillerin

- Kurucusu kaçak

- Avukatının daha yeni Fetullah’la ağlaştığı sarıldığı görüntüler yayınlandı.

- En çok izlenen haber programları son bir ay içinde bu gruba alenen FETÖ’cü dedi.

- En çok satan gazete ‘FETÖ’cü Genç Siviller’ diyerek manşet attı.

- Yandaş yayınlar da aynı manşetlere başladı.

Şahısların FETÖ’cü olup olmadıkları beni hiç ilgilendirmiyor. Net şekilde vurguluyorum, kimsenin şahsına FETÖ’cü demiyorum! FETÖ ile adı anılan bir grup olması benim için yeterli!

İstifamı usule uygun şekilde de uygulayacağım. ‘Genç Siviller Rahatsız’ sloganıyla çıktığınız bu yolda ‘Kim rahatsız olunca memlekete hayırlı?’ onu zaman gösterecek.”

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