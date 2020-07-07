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Gündem

Ali Babacan'dan tepki çeken LGBT açıklaması

Medyascope'ta Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtlayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan eşcinsel sapkınlarla ilgili soru karşısında, "Herkesin yaşam tarzına saygılıyız" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-07 23:37:00 -
Ali Babacan'dan tepki çeken LGBT açıklaması

LGBTİ+'lar konusunda ne düşündüğü konusunda gelen bir soruyu da yanıtlayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan "Devletin kimsenin yaşam tarzını değiştirme görevi olamaz. Herkesin yaşam tarzına saygılıyız. Ama aile kurumunun güçlü tutulması da anayasal görevlerden biridir" dedi.

"İçkilerdeki vergi kopmuş gitmiş durumda, kabul edilebilir değil"

Yeni gelen Özel Tüketim Vergileriyle (ÖTV) ilgili soruyu da yanıtlayan Babacan "Alkollü içkilerdeki vergi kopmuş gitmiş durumda, kabul edilebilir değil. Komşularımızda yarı fiyatına, üçte bir fiyatına alkol satılıyor. Türkiye'de bu vergilerin yüksek olması kaçakçılığı doğuruyor" dedi.

Kayyım tepkisi

HDP'li belediye başkanlarının yerine, haklarındaki terör soruşturmaları nedeniyle kayyım atanması konusunda da görüşleri sorular Babacan seçilmiş bir belediye başkanının yargı kararı olmadan görevden alınmasının, İçişleri Bakanlığı'nın yerel yönetimler üzerindeki vesayetinin kabul edilemez olduğunu ileri sürdü.

Babacan, Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili yargı sürecinin de tam bir garabet olduğunu iddia etti.

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Yorumlar

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Ne hale geldi müslümanım diyenler ibnelere sahiplik ederken mevlayı akıllarından çıkarıyorlar Unutmayınki ölüm geldimi heosinşn hesabını yaratan sizkere soracak
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