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Eğitim Ali Babacan'dan skandal seçim vaadi!
Eğitim

Ali Babacan'dan skandal seçim vaadi!

Ali Babacan'ın genel başkanlığını yaptığı DEVA Partisi LGBT sapkınlığını okullara sokma hedefini resmen açıkladı. DEVA Partisi, iktidar olmaları durumunda toplumsal cinsiyet eşitliği zırvasını tüm lise ve üniversitelerde müfredata koyacaklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 14:43:00 -
Ali Babacan'dan skandal seçim vaadi!

Ali Babacan'ın genel başkanlığını yaptığı DEVA Partisi'nden skandal bir vaat geldi. DEVA Partisi, iktidara olmaları durumunda LGBT’li sapkınların zırh olarak kullandığı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği zırvasını lise ve üniversitelerde zorunlu ders olarak müfredata eleyeceklerini duyurdu. Genç beyinler üzerinde oynanan oyuna alet olan DEVA Partisi sosyal medyadan yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

“Lise müfredatına ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi’ dersini ekleyeceğiz. Üniversitelerde seçmeli olan bu dersi tüm üniversitelerde müfredata alacağız.”

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