Ali Babacan’dan ortak adayın imkansızlığının itirafı!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TV5’te Hasan Basri Akdemir’in sunduğu “Konuşmadan Olmaz” programında altılı masanın adaylık tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ortak adaya ilişkin yaptığı “Niyetimiz altıda altı mutabakat” açıklaması ortak adayın imkansızlığının itirafı oldu.

Babacan sorulara cevap verirken şu ifadeleri kullandı:

‘Masaya koyduklarımızın yüzde 70’iyle dahi Türkiye kanatlanır’

“(Altılı masada) Çalışmalar beklediğimizden hızlı gitti. Beklediğimizden çok sayıda konuda arkadaşlarımız mutabakata vardı. En son genel başkanların siyasi karara bağlaması gereken hususlar ortaya çıkacak. Bu çalışma nihayetinde asgari müşterek çalışması. Masaya koyduklarımızın yüzde 70’inde diğer partiler mutabık kalsak dahi Türkiye kanatlanır uçar.”

‘Partilerden birisi desteklemiyorsa altılı masanın adayı olmaz’

“Ortak aday, altı partinin de desteklediği aday demek. Altı partinin de desteklediği bir isim gerekiyor. Partilerden birisi desteklemiyorsa altılı masanın adayı olmaz. Niyetimiz; altı partinin ortak bir adayda altıda altı mutabakat sağlamasıdır.”

‘Altı kişi kafa kafaya karar verdi diye bir şey yok’

“Ortak politikalar metni ile geçiş sürecinin yol haritası tamamlanıp da adayı görüşmeye başladığımızda masaya Ali Babacan’ın şahsi fikirleriyle gitmeyeceğim. Arkadaşlarımızdan aldığımız görüşler, eğilimler ve istişarelerin sonucundaki fikirlerle gideceğim. ‘Altı kişi kafa kafaya verip karar verdi’ diye bir şey yok. Biz Türkiye’nin örgüt ağına sahip partilerinden birisiyiz.”

‘Aday masadan olursa işimiz kolay’

“Masa içinden olursa işimiz çok kolay. Çünkü altı genel başkandan birisinin aday olması durumunda zaten çalışmaların içerisinde, hepsine hâkim. Zaten mutabakatın içerisinde. Ayrı bir mutabakat süreci işletmemize gerek yok. Altı genel başkanın dışında bir isim olursa, o ismin de bu mutabakat sürecine bir şekilde katılması gerekecektir.”

‘Liderler arasındaki ikili görüşmelerde isimler zikredilebiliyor’

“Altılı masada bugüne kadar ‘Şu isim olur, bu isim olmaz’ demedik ama altılı masadaki liderlerin kendi aralarındaki ikili görüşmelerde isimler zikredilebiliyor.”

‘Demokrasi sabır ister ama sonuçları çok faydalıdır’

“Demokrasi emek ister. Demokrasi aynı zamanda istişare ve müzakere demek. Demokrasi yoksa bir kişi kafasın eseni yapıyorsa memleketin hayrına güzel bir sonuç ortaya çıkmıyor. Demokrasi zaman alır, sabır ister ama sonuçları çok geniş kitleler için çok faydalıdır.”

HDP iddiasına yalanlama

Beyaz TV yorumcusu Mehmet Sevigen’in “HDP kapatılırsa DEVA’dan seçime girecek” iddiasını “Asılsız bir iddia. Topyekûn yalan” sözleriyle yalanlayan Babacan şunları söyledi:

‘Meşru siyasi partiye terörist diyen gerçek terörü besliyor’

“Meşru bir siyasi partiye kim terörist diyorsa asıl gerçek terörü onlar beslemiş oluyor. Dikkat edin. Burada demokratik bir çaba var. Meşru siyaset çabasını yok sayıp terör sınıfına koyduğunuzda terörü desteklemiş oluyorsunuz. ‘Siz hiç siyasetle uğraşmayın kardeşim, size siyasette alan açmayacağız’ diyorsunuz.”

‘Eleştirimiz ırkçılık motivasyonuyla işlenen cinayetedir’

“(Paris saldırısı) Haberler ilk düştüğünde oradaki ölen insanların kim olduğunu biz tanımıyoruz, bilmiyoruz. Bizim kültürümüzde, adetimizde, inancımızda ölenin arkasından rahmet dilenir. Irkçı bir saldırı olduğunu Fransız polisi de Fransız yargısı da kabul ediyor. Biz ırkçılığa sonuna kadar karşıyız. Bizim buradaki eleştirimiz ırkçılık motivasyonuyla işlenen cinayetedir.”

‘Niye teröristleri Türkiye’ye getirip cezalandıramıyorsunuz?’

“Eğer terör örgütüyle ilişkisi olan insanlar varsa o insanları yakalayıp ülkeye getirmeyen, cezalandıramayan iktidarın suçudur. Oradaki hedef alınan yer şöyledir böyledir. Siz ne yaptınız bugüne kadar? Niye oraları kapattırmıyorsunuz? Niye teröristleri itibarlı bir ülke olarak alıp Türkiye’ye getirip cezalandıramıyorsunuz? Bunu becereme, ondan sonra neymiş? Irkçı saldırı oldu diye Ali Babacan şöyle demiş, böyle demiş. Kimse kusura bakmasın. Üç beş trol bizim tweete bir şeyler yazacakmış biz de duruş değiştirecekmişiz. Havalarını alırlar. Biz ırkçılığın her türüne karşıyız. Bazılarının ‘Irkçılığın şu çeşidine karşıyız, bu çeşit ırkçılığa destek verebiliriz’ dediğini anlıyorum.”