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Siyaset Ali Babacan’dan 'nifak sokma' çabası!
Siyaset

Ali Babacan’dan 'nifak sokma' çabası!

Kurduğu DEVA Partisi ile bir türlü istediği çıkışı yapamayan, üstüne üstlük güç bela kurduğu teşkilatlardan her gün istifalar yaşanan Ali Babacan bu kez de Cumhur İttifakı’nın arasına nifak sokma çabasına girişti.

Yeniakit Publisher
2022-03-30 21:00:00 -
Ali Babacan’dan 'nifak sokma' çabası!

 YENİ AKİT/ANKARA 

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara’da partisinin il başkanları toplantısında konuştu.

Babacan, kürsüde Erdoğan ile Bahçeli’nin birbirlerine söylediği ifadelerin videosunu izletti. Erdoğan ile Bahçeli’nin sözlerini izleten Babacan, “Siz nasıl el ele tutuşuyorsunuz” diye sordu.

Babacan'dan boyuna bakmadan sistemi değiştirme vurgusu

Türkiye'nin sistemini değiştireceğini söyleyen Babacan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçeceğiz. Geçiş sürecini tereyağından kıl çeker gibi tamamlayacağız. Bu geçişin ardından rövanşizm, devri sabık, şuymuş buymuş hiçbiri olmayacak. Ne olursa olsun, bu ülkeyi üste çıkanın alttakini ezdiği nöbetleşe zorbalık günlerine döndürmeyeceğiz.”

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