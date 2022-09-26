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Siyaset Ali Babacan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına ret!
Siyaset

Ali Babacan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına ret!

Uzun zamandır adaylık hazırlıkları ve söylemlerinde bulunan, son olarak da geçtiğimiz günlerde "yanımda mısınız?" çıkışında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan destek çıkmadı.

Yeniakit Publisher
2022-09-26 16:42:00 -
Ali Babacan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına ret!

2023 seçimi için partiler sahaya inmeye başladı.

Seçime 1 yıldan az bir süre kala siyasi partiler mitinglerine start verdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin dördüncü mitingini Siirt’te yaptı.

Babacan, mitingin ardından gazetecilerle bir araya gelerek soruları yanıtladı.

Babacan'a, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklaması olarak değerlendirilen ve adaylık için adı geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın da sosyal medyadan destek verdiği "yanımda mısınız?" çıkışı soruldu.

"Parti içine verdiği bir mesaj olarak okuduk"

Kulislerde DEVA'nın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmadığı bilgisi dolaşırken Babacan, bu çıkışı parti içine verilen bir mesaj olarak değerlendirdi.

“Sayın Kılıçdaroğlu’nun parti içine verdiği bir mesaj olarak okuduk son sözlerini. Her partinin adaylıkla alakalı bir iç değerlendirme süreci olabilir. Her partinin adaylıkla alakalı bir dış iletişimi de söz konusu olabilir. Her partinin kendi bileceği iş.

"Altılı masanın gündeminde bu konu yok"

Ama biliyorsunuz bu işlerde; bir, her partinin münferit gündemi vardır, bir de altılı masanın gündemi vardır. Altılı masanın gündeminde bu konu yok. Seçim takvimi yaklaşana kadar da olmayacak, karar almış durumdayız."

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