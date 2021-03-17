Ali Babacan'dan HDP'ye ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'na destek

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi ve HDP'nin kapatılması istemiyle dava açılmasına tepki gösterdi.

HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı

Babacan HDP'nin kapatılması istemiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Siyasi meşruiyet toplum desteği ile sağlanır. 6 milyon oy alan bir partiyi yargı yoluyla engellemeye çalışmak oy veren milletimize saygısızlıktır. Demokrasimiz, farklı fikirlerin konuşulduğu bir ortamda gelişebilir. Siyasetin yolunu kapatmak ülkeyi çözümsüzlüğe hapsetmektir." ifadelerini kullandı.

Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi

Ali Babacan, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili yaptığı açıklamada ise, "Meclis, milletvekillerinin dokunulmazlıkları çerçevesinde farklı görüşlerin ifade ve müzakere edildiği çatıdır. Bağımsız ve tarafsız olduğu şüpheli yargı kararlarıyla vekilliklerin düşürülmesi demokratik toplum düzeninin gerekliliklerine aykırıdır." dedi.

'Teröristlerle kol kola'

HDP'nin kapatılması için açılan dava ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine ilişkin yaptığı açıklamalar Ali Babacan'ın AK Parti dönemindeyken söylediği sözleri akıllara getirdi. Babacan AK Parti'de görev yaptığı dönemde HDP'nin teröristlerle kol kola olduğunu söylerken bugün yine teröristlerle kol kola olan HDP'ye destek paylaşımında bulundu.