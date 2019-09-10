Ali Babacan'dan HDP'li belediyelere kayyım yorumu!

AK Parti'den istifa eden ve yeni parti hazırlıklarını sürdüren eski Başbakan Yardımcısı ve eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan, HDP'li üç büyükşehir belediyesine kayyım atanmasıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

"Halkın iradesi demokrasilerde en önemli güçtür"

Babacan, Karar gazetesine yaptığı açıklamada, "Seçilmiş bir insanı görevden alabilecek bir gücün sadece ve sadece hukuktan güç alan bağımsız yargıda olması lazım. Çünkü halkın iradesi demokrasilerdeki en önemli güçtür" dedi.

"Vicdanlarda derin yaralar açılır"

Seçmenin iradesine saygı göstermek gerektiğini aksi takdirde demokrasiye büyük zarar verileceğini belirten Babacan, "Halkın iradesini dengeleyebilecek güç ancak bağımsız yargı olabilir. Yoksa vicdanlarda derin yaralar açılır. Bir de burada tabi güvenilir ve bağımsız bir yargı gerekiyor. Demokrasi önemli ama hukuk da çok önemli. Demokrasilerde hukuku göz ardı ederseniz, demokrasi bir süre sonra otokrasiye dönüşebilir" dedi.

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanlığı, HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı, Mardin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın görevden uzaklaştırılmasına ve yerlerine kayyım atanmasına karar vermişti.