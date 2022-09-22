Ali Babacan'dan "HDP ile görüşüyoruz" açıklaması! Bundan İYİ Parti'nin haberi var mı?

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul'da gazetecilerle sohbet toplantısı düzenledi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir." açıklamasının hatırlatıldığı Ali Babacan'a, HDP'nin 6'lı masa toplantısında gündeme gelip gelmediği soruldu. Babacan bu soruya, "Son tur toplantısında benim ziyaret ettiğim genel başkanlar oldu, beni ziyaret eden genel başkanlar oldu; ancak bu konu hiç gündeme gelmedi." diyerek cevap verdi.

Gözler tekrar Meral Akşener'e çevrildi

HDP ile görüştüklerini belirten Babacan, "Biz DEVA Partisi olarak HDP ile görüşüyoruz. HDP Eş Başkanları bizim partimizi en az iki kez ziyaret ettiler. Bizim genel başkan yardımcılarımız da arada bir buluşup pek çok konunun istişaresini yapıyorlar. Bizim HDP ile diyalog kanadımız sürekli açık ancak henüz bir iş birliği alanımız yok." ifadelerini kullandı.

CHP'li Gürsel Tekin'in HDP çıkışına İP'li bazı milletvekillerinden tepki sesi yükselmiş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, Tekin'in sözlerini, "Böyle bir cümle kurduğuna göre partisinin görüşünü yansıtıyor demektir." ifadeleri ile değerlendirmişti. 6'lı masa üyesi Ali Babacan'ın, Millet İttifakı adına yaptığı HDP açıklamasından sonra gözler tekrar Meral Akşener'e çevrildi.