Ali Babacan’a o isimden “Kürt meselesi” tepkisi: Kürtlerin tarihsel katil partisi CHP’dir ve sen de onlarla yürüyorsun!

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

yeniakit.com.tr’ye konuşan Kürt siyasetçi ve yazar Cemal Toptancı, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın sözde ‘Kürt sorunu’na ilişkin, "Bir mesele var ise ilgili herkesle görüşülmesi gerektiğini herkesin bilmesi lazım" şeklindeki sözlerine tepki gösterdi.

“Biz Kürtlerin bir meselesi yoktur”

Ali Babacan’ın ‘Kürt meselesi’ olarak ifade ettiği sözlerini değerlendiren Cemal Toptancı, “Biz Kürtlerin bir meselesi yoktur. Bizim için en büyük sorun, Kürt çocuklarının ABD için kanlarının dökülmesini isteyen muhteris siyasetçi geçinen ajanlar ve onlarla birlikte hareket eden, Kürtlük üzerinden makam peşinde koşan, kendi halkının kanlarından nemalanmak isteyen üç-beş yandaş muhteris bölge insanıdır!” şeklinde konuştu.

Babacan’a zor soru: Diyarbekir annelerinin çocuklarını kaçırıp ölüme göndermek mi meşru?

Ali Babacan’ın “Vatandaşlarımızın analarından emdikleri ak süt kadar helal olan bütün haklarını koşulsuz, pazarlıksız, müzakeresiz bir şekilde derhal tanımak zorundasınız. Tüm ayrımcı uygulamalarla mücadele edeceğiz.” sözünü de yorumlayan Cemal Toptancı, şunları söyledi:

“Sizce sözünü ettiğiniz bu haklar nedir Ali bey? ABD’nin hakları olarak anladığım bu açıklamanız için önce buna açıklık getirin. Öyle üstü kapalı konuşmayınız! Kürt meselesinin çözümünün meşru, demokratik siyasetten geçtiğini söylüyorsunuz, Diyarbekir annelerinin çocuklarını kaçırıp ölüme göndermek mi meşru?”

“Yasin Börü ve arkadaşlarını katlettiren Demirtaş’ı teyit etmek için…”

“Çözüm yeri Meclis” olarak yapılan değerlendirmeye de tepki gösteren Cemal Toptancı, şöyle konuştu:

“Sakın bunu Yasin Börü ve arkadaşlarını katlettiren Selahattin Demirtaş’ı teyit etmek için yapmış olmayasınız!”

“Ali Babacan Kürtlerin sırtından ikbal peşinde koşuyor”

Ali Babacan’ın Meclis’e yönelik sözlerinin tamamen ‘hamaset’ten ibaret olduğuna dikkat çeken Kürt siyasetçi ve yazar Cemal Toptancı, “Tamamen hamasetten ibaret olan bu sözlerin manası ABD ve terör örgütü ile yandaşları adına söylenmiş sözlerdir. Ali Babacan’ın niyeti bölgedeki üç-beş yandaş üzerinden, Kürtlerin sırtından ikbal peşinde koşmaktır.” dedi.

“Ülkemin tek meselesi, terörün iki kanlı katil kanadı FETÖ ve PKK’dır”

Cemal Toptancı, Babacan’ın söylemlerine yönelik tepkisini şöyle sürdürdü:

“Ali Babacan Bey, PKK ile görüşmek için kendine yol açıyor. bu sanırım biraz da okyanus ötesinden gelen bir talimattır. Zira ülkemin tek meselesi, terörün iki kanlı katil kanadı, FETÖ ve PKK’dır.”

“Bir Kürt olarak sana neden inanayım Ali Babacan Bey?”

Babacan’ın “Böyle olmaz, sorunlarımızı konuşa konuşa çözeceğiz.” şeklindeki sözlerini “Genç ve toy bir siyaset” söylemi olarak değerlendiren Cemal Toptancı, şunları söyledi:

“Başbakanlık yaptın, bakanlık yaptın peki Ali bey, benim gibi Müslüman bir Kürtle konuşma nezaketinde bulundun mu? Hayır. Diyarbekir meydanında asılarak şehit edilen Şeyh Said ve 46 arkadaşının ailelerine mezar yerlerini göstermek için gayretin olmadıktan sonra, sana neden inanayım?”

“Kürtlerin tarihsel katil partisi CHP’dir”

Kürt siyasetçi ve yazar Cemal Toptancı, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bir mesele varsa o da, şimdilerde kucak kucağa oturmaya başladığınız tek partili dönemin CHP’sinin Kürtlere yönelik yaptığı asimilasyondur. Kimlik inkarı, dilini yok sayma ve yaptığı katliamlar ile sürgünlerdir. Kan ve gözyaşından nemalanan ABD ve terör örgütü PKK olmuştur. Kürtlerin tarihsel katil partisi CHP ve şimdilerde onunla kol kola yürüyen hempalarıdır.”